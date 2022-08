Après Alexis Sanchez, l’OM enchaîne avec une autre super bonne nouvelle !

Pablo Longoria vient de boucler son recrutement avec la venue d’Alexis Sanchez, star du football chilien. Mais la belle semaine de l’OM se poursuit avec la signature d’un autre joueur important pour le club.

La tête encore embuée de la folle soirée d’hier, les supporters marseillais se languissent de retrouver le championnat et le prochain match, à Brest (dimanche, 20h45). Après sa belle victoire contre Reims (4-1), à la maison, les Marseillais veulent enchaîner. Et les supporters veulent surtout voir les premiers pas d’Alexis Sanchez, la nouvelle recrue phare de Ligue 1. Après avoir reçu un accueil monstrueux à son arrivée à l’aéroport de Marignane, l’ancien de l’Inter Milan est attendu comme le messie à Marseille. Un super coup signé Pablo Longoria qui pourrait enchaîner avec une autre excellente nouvelle pour le club.

Rongier va prolonger !

En effet, si le recrutement marseillais semble avoir pris fin dans le sens des arrivées, Pablo Longoria continue son travail de sape autour de l’effectif. Et selon les informations de L’Equipe, le président marseillais avance bien en coulisses sur un dossier précieux : Valentin Rongier. De plus en plus important au fil des saisons, le milieu de terrain capable d’évoluer sur le côté droit de la défense sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Français arrive en fin de contrat en juin 2024. Depuis plusieurs semaines, l’OM et ses représentants sont en discussions pour évoquer une prolongation de contrat.

Et a priori, le dossier va se boucler !

👉🏼Sous contrat jusqu’en 2024, Valentin Rongier se dirige vers une prolongation à l’OM, pour plusieurs saisons. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/rq6MiYWC3L — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 10, 2022

Homme clé pour Tudor

Capitaine de l’OM lors de la première journée, Valentin Rongier semble être un élément clé pour le nouveau coach, Igor Tudor. Interrogé par Prime Vidéo, l’intéressé n’avait pas fait mystère de sa volonté de poursuivre à l’OM : « Si je reste cette saison ? Je n’aime pas faire de la langue de bois, donc je ne peux pas vous dire que c’est sûr à 100 %. Le président l’a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. […] S’il y a une offre qui satisfait le club pour n’importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n’y a aucun départ impossible. C’est le foot, ce n’est pas déstabilisant parce qu’on le sait. Quand on est footballeur, on apprend ce métier, on sait qu’on représente une valeur marchande, et que le foot, c’est aussi du business. » S’il est effectif suivi par plusieurs clubs européens, aucun ne semble en capacité d’offrir ce que l’OM est raisonnablement en capacité d’accepter pour Valentin Rongier. A 27 ans, il va prolonger à Marseille et continuer d’écrire un peu plus son nom dans l’histoire du club. Pour le moment, le chapitre est celui d’un homme de devoir. Dans une à deux saisons, il peut être celui d’un patron indispensable et d’un capitaine exemplaire.