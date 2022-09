L’OM s’est trouvé un sacré duo de choc, les tauliers sont de sortie !

Avec Valentin Rongier et Jordan Veretout, l’OM s’est offert un sacré duo au milieu du terrain. Entre sérieux, expérience et assurance, les Marseillais peuvent être sereins, les tauliers font le boulot.

Dans un effectif encore jeune en raison du mercato estival très animé, l’OM commence peu à peu à trouver ses marques avec ses nouveaux joueurs. Battu pour la première fois de la saison en Ligue des champions contre Tottenham, le club phocéen peut tout de même compter sur de belles associations en défense et en milieu de terrain.Et justement, depuis le début de la saison, un duo en milieu de terrain s’est formé entre Valentin Rongier et Jordan Veretout. Efficaces dans le jeu, ils n’ont pu cacher leur frustration hier soir après la défaite. Mais les deux Français promettent aux supporters une assurance importante pour la suite de la saison.

Jérémy Morel (ex #OM ) à L’ÉQUIPE : « Il faut analyser le match d’hier à froid. Il y a des faits de jeu contraires. Et il faudra garder tout ce qui a bien fonctionné notamment sur cette première période : le pressing, le milieu Rongier – Veretout qui a été très bon. » pic.twitter.com/5XXUFjKhkB

Depuis le début de la saison, Jordan Veretout et Valentin Rongier ont marqué les esprits sur les pelouses de Ligue 1 grâce à leurs belles prestations. Convaincants, capables de bien manœuvrer le ballon en milieu de terrain, leur efficacité est importante pour lancer les offensives marseillaises, qui manquent cruellement de réalisme quand Alexis Sanchez n’est pas là. Auteur d’une bonne performance face à Tottenham, le duo s’est montré très frustré après la rencontre, Valentin Rongier témoignant que « le rouge [les] a tués ». Si les Marseillais connaîtront d’abord leur premier test de la saison en Ligue 1 ce week-end, les deux joueurs français seront sûrement de la partie pour affronter Francfort mardi prochain, dans ce qui ressemble au match avec victoire obligatoire.

J’ai beaucoup apprécié le discours élogieux de Pablo Longoria sur Valentin Rongier.

Et je partage son avis : dans la vie quand on travaille on doit être récompensé (ici sur une prolongation de contrat).

Sans compter qu’il donne une image formidable de travailleur aux jeunes. pic.twitter.com/7LnNMmntxT

— (@Vincent_1393) September 5, 2022