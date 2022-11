OM : McCourt est prêt à signer un chèque, Longoria prépare le terrain !

Pour Marcus Thuram, le mercato d’hiver promet d’être bouillant. L’OM le veut, l’Inter Milan aussi. A six mois de la fin de son contrat, un transfert est clairement possible. Et Frank McCourt semble d’accord pour sortir un petit billet.

Après des semaines plus qu’animées, le calme semble enfin être revenu sur la Canebière. Les Marseillais ont connu un début de saison en dents de scie, avec une élimination en Ligue des Champions, et des performances inconstantes en championnat. Les deux dernières résultats avant la trêve, à savoir des succès contre Lyon et Monaco, permettent tout de même aux Phocéens de souffler un peu avant d’aborder la seconde partie de la saison. En coulisses, les dirigeants olympiens s’activent déjà pour préparer la suite de cet exercice 2022-23.

Un renfort attendu en attaque

C’est le gros axe d’amélioration de l’OM pour la suite de la saison : l’attaque. Le meilleur buteur marseillais jusqu’ici se nomme Alexis Sanchez, avec seulement 5 réalisations en Ligue 1. Après les départs de Milik et Bakambu, Suarez ne fait pas l’unanimité alors que Dieng ne semble pas rentrer dans les plans de son entraineur. Le club phocéen a besoin d’un vrai buteur confirmé capable de porter son équipe offensivement. Dans cette optique, un nom revient avec instance : Marcus Thuram.

Thuram, le profil idéal ?

Souvent blessé la saison passée, Thuram revient au premier plan cette saison, et compte déjà 10 réalisations après 15 journées de championnat. Il a pris part en intégralité à toutes les rencontres de son équipe cette saison, preuve de son rôle prépondérant au sein du Borussia Mönchengladbach. Huitième de Bundesliga, le club allemand ne joue plus vraiment les premiers rôles, et l’attaquant français pourrait se laisser tenter par un départ vers un club d’un autre calibre. Libre en juin prochain, le buteur aux 4 sélections ne couterait pas grand-chose à l’OM, et coche toutes les cases. Cependant, attirer l’ancien Guingampais ne sera pas évident puisque des cadors italiens comme l’Inter Milan et la Juventus sont aussi sur le coup. Les dirigeants phocéens sont prévenus, boucler ce dossier ne sera pas une mince affaire.