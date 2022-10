Ramos, Leao, Figueira… Luis Campos persiste et signe sur sa filière portugaise pour le PSG

Après avoir misé sur plusieurs pépites portugaises ces derniers mois, le PSG pourrait encore franchir une étape en 2023. Luis Campos courtise trois nouveaux talents pour la saison prochaine.

Comme bien souvent, le PSG adore mettre son nez dans un vivier de jeunes joueurs prometteurs pour garnir son effectif. Et ces derniers mois, le club de la capitale a fait appel au Portugal pour renforcer son équipe. Ainsi, le mercato estival a vu la venue de trois Portugais ces derniers mois : Renato Sanches, Vitinha et Nuno Mendes. Trois joueurs qui tiennent pour l’instant leurs promesses puisqu’ils semblent en bonne forme dans leur nouveau club. Et Luis Campos semble miser sur d’autres compatriotes pour renforcer le club dans les mois à venir.

Rafael Leao déjà une priorité ?

Pour renforcer l’effectif parisien, Rafael Leao semble faire partie des priorités de Luis Campos. Le Portugais de 23 ans a impressionné la saison dernière avec l’AC Milan puisqu’il a joué un grand rôle dans le titre en Serie A. Auteur de onze buts et dix passes décisives en 34 matches de Championnat, Rafael Leao est même élu meilleur joueur de la saison en Serie A. Ses prestations ont donc logiquement été remarquées par le PSG qui rêve de le recruter dans l’équipe. Il viendrait alors renforcer le secteur offensif parisien qui pourrait être amputé de Kylian Mbappé la saison prochaine, si celui-ci s’en va.

🔥 Les U21 les plus décisifs cette saison (avant la trêve internationale) 🥇 Gonçalo Ramos – 13 buts/assists

🥈 Marin Ljubicic – 12 buts/assists

🥉 Santiago Gimenez – 11 buts/assists

…

5⃣ Victor Boniface – 10 buts/assists

…

8⃣ Fabio Silva – 9 buts/assists pic.twitter.com/8XfW80G9qu — Ma Pro League (@MaProLeague) September 26, 2022

Un réservoir important

A l’image du football brésilien, le Portugal amène souvent de jeunes joueurs prometteurs et le PSG semble jeter son dévolu sur plusieurs profils en plus de celui de Rafael Leao. En effet, le club de la capitale cherche un gardien et semble privilégier la piste Jan Oblak pour le moment mais le mercato des gardiens est agité en ce moment. Daniel Figueira, gardien d’Estoril, figure parmi les candidats. Autre jeune pépite portugais, Gonçalo Ramos est dans le viseur du PSG depuis cet été et pourrait aussi faire son arrivée en France. Actuellement au Benfica Lisbonne, l’avant-centre de 21 ans avait également atteint la finale de l’Euro U19 en 2019, en étant le meilleur buteur de la compétition.