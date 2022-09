Le cas Mbappé revient au centre des préoccupations, le PSG va devoir trancher

Dans quelques mois, le PSG va devoir prendre une décision concernant Kylian Mbappé. Le vendre à l’été 2023 pour battre tous les records ou tout faire pour le prolonger, Doha doit faire un vrai choix.

Alors que la vraie nature du contrat le liant au PSG a été révélé il y a peu de temps, l’avenir de Mbappé revient naturellement au goût du jour. Le feuilleton qui a démarré à la fin de la saison dernière est loin d’être terminé. Alors qu’il avait pris la décision de rester au PSG jusqu’en 2025 comme on le pensait au début, il serait finalement sous contrat jusqu’en 2024 seulement. Comme nous l’avons révélé, le PSG recommence fortement à penser à un transfert du Français l’année prochaine alors que le club pourrait récolter une somme record. Mais les dirigeants parisiens sont tentés entre une prolongation et un futur départ.

Des décisions centrées sur lui

Véritable star du football depuis qu’il a répondu aux attentes placées en lui ces dernières années, Kylian Mbappé est un élément que l’on veut à tout prix garder dans son équipe. Et justement, le PSG a vu les choses en grand pour le convaincre de rester un peu plus à Paris à l’issue de la saison dernière. Du fait de son statut, les dirigeants parisiens écoutent toutes ses volontés et construit l’équipe autour de lui et de ses qualités. Promis à un grand objectif sportif, Mbappé a également vu son contrat augmenter de manière exceptionnelle et il a reçu une prime à la signature d’un montant record de 125 millions d’euros.

Le PSG prêt à accepter une grosse offre

Doha a également l’option d’œuvrer pour un transfert de Kylian Mbappé à l’issue de la saison 2023, ce qui constituerait certainement un transfert record dans l’histoire du mercato. Le Français, excellent partout où il passe depuis ses débuts professionnels, n’aura aucun mal à trouver un club, malgré son prix. Le PSG fera tout pour son transfert s’il ne prolonge pas pour éviter qu’il quitte le club en 2024 à la fin de son contrat sans rapporter le moindre centime à Doha. La somme que son transfert représenterait pourrait servir à totalement remanier l’effectif parisien.