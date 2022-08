Ce joueur du PSG fait patienter West Ham

Considéré comme un joueur indésirable après l’arrivée de Christophe Galtier et de son nouveau staff, Thilo Kehrer est sur le départ à Paris. Les Hammers ont déjà formulé deux offres pour l’international allemand. Crédit : Icon Sport.

L’opération dégraissage continue au Paris Saint-Germain. Luis Campos veut encore faire le ménage après avoir déjà envoyé Georginio Wijnaldum à la Roma et Colin Dagba à Strasbourg en prêt. Si les dossiers d’Idrissa Gueye à Everton et de Leandro Paredes à la Juventus ne bougent pas, celui d’Arnaud Kalimuendo est en bonne voie puisque le Stade rennais va mettre 25 millions d’euros sur la table pour s’offrir le titi parisien. De son côté, Thilo Kehrer est prisé sur le marché mais ce dernier n’a toujours pas annoncé son choix. Voulant dans un premier temps rester à Paris, ce dernier pourrait se raviser à l’approche de la Coupe du monde au Qatar (20 nov-18 dec) et d’un temps de jeu très faible en terres parisiennes, compromettant sa présence dans le groupe de la Mannschaft.

Done deal, documents completed. Arnaud Kalimuendo joins Rennes on permanent deal from PSG, fee will be close to €25m. Medical today, sell-on clause included. Deal signed between clubs. 🚨🔴🇫🇷 #PSG

Next departure: Thilo Kehrer, West Ham and Sevilla are both keen on signing him. pic.twitter.com/NeA2ydmTjg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022