Real Madrid : Luis Campos dans les bagages de Kylian Mbappé la saison prochaine ?

Si le Real Madrid lorgne toujours sur Kylian Mbappé, il n’est pas du tout impossible d’imaginer aussi la venue de Luis Campos chez les Merengue. Son profil plaît depuis de nombreuses années à Florentino Pérez…

Malgré la déception de l’échec du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’issue de la saison précédente, le club de la capitale espère toujours acquérir les talents du Français, alors qu’un départ du PSG semble plus qu’envisageable l’été prochain. Le champion du monde 2018 pourrait d’ailleurs être très intéressé par le Real. En bon expert du marché des transferts, Luis Campos est reconnu dans le monde du football et intéresse logiquement chaque club européen. Et comme il est souvent lié à Mbappé depuis quelques années, le Real pourrait aussi empocher le Portugais la saison prochaine

Un profil plus qu’intéressant

Avec un parcours similaire à José Mourinho, Luis Campos s’est construit une solide réputation dans le monde du football lors de la dernière décennie. Capable de construire un effectif solide et de réaliser des gros coups en organisant l’explosion de jeunes pépites, son talent a été très remarqué en France notamment puisqu’il est à l’origine des deux titres de Champion de France qui ont échappé à Paris depuis dix ans. Pour le Real Madrid, ce serait l’occasion parfaite de se doter d’un spécialiste du mercato pour réaliser le meilleur recrutement possible. Très minutieux sur ses dépenses, le club disposerait d’une enveloppe de 425 millions d’euros pour le recrutement l’été prochain, une somme considérable.

🗣️ | Mbappé estime en privé que le mercato du #PSG a été manqué, notamment sur l’absence d’un offensif de classe mondiale comme Lewandowski ou encore Dembele ❌🇫🇷 📲 @ArthurPerrot | @FabriceHawkins pic.twitter.com/X5XsMLlpfY — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 29, 2022

Mbappé et Campos liés ?

Déjà en contact lorsque le champion du monde 2018 a débuté sa carrière du côté de Monaco, Luis Campos ne serait pas venu au hasard au PSG. En effet, grâce à la connexion qu’ils ont établie dans le passé, c’est même Kylian Mbappé qui aurait œuvré pour l’arrivée du Portugais au club de la capitale. Et si le Real Madrid veut s’offrir le Français lors de la saison prochaine, il faudra peut-être aussi recruter Luis Campos. Déjà dans le viseur de Florentino Pérez, le président du Real, le Portugais pourrait faire ses valises l’été prochain direction Madrid.