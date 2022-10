Ces 7 cracks qui ne verront pas la Coupe du Monde…

Pour eux, malheureusement, la Coupe du Monde se passera dans leur canapé, loin du Qatar. Une blessure est venue briser le rêve d’une participation au Mondial.

A seulement quelques semaines du début de la Coupe du monde, quelques joueurs savent déjà qu’ils ne verront pas le Qatar cette année. Blessés, ces noms connus ont sûrement déjà dû renoncer à la plus grande compétition de l’année. En espérant ne pas en avoir beaucoup d’autres… En ce moment, les blessures s’enchaînent mais il reste encore du temps pour beaucoup de joueurs de récupérer. Mais certaines nations sont déjà sûres d’être handicapées, à l’image du Sénégal qui ne devrait pas compter dans ses rangs Bouna Sarr, blessé au tendon rotulien, et Keita Baldé pour violation de contrôle antidopage. Voici les autres noms qui ne seront pas présents dans deux mois.

Paul Pogba, une absence peut-être nécessaire

Alors qu’il est au cœur d’une sombre affaire avec son propre frère, Paul Pogba devrait être absent du prochain Mondial en raison d’une blessure au ménisque. Opéré il y a un mois, le Français a peu de chances d’être remis à temps mais cette absence pourrait vraiment être bénéfique à l’équilibre des Bleus. L’affaire Pogba est au centre de l’attention depuis un mois et peut nuire à la France. Outre cette situation floue autour du champion du monde 2018, on peut citer deux absents côté allemand, Lukas Klostermann et Florian Neuhaus. Le premier a été victime d’une déchirure du ligament syndesmique cet été quand le dernier a subi une rupture partielle des ligaments croisés.

🇫🇷 Paul Pogba à ce niveau, c’est de la magie 🪄🤩 pic.twitter.com/xT8x6iTui7 — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) September 29, 2022

Deux grands absents de taille

Enfin libéré d’une situation difficile au PSG cet été, Georginio Wijnaldum n’a pas eu de chance. Prêté à l’AS Rome, il s’est blessé gravement à l’entraînement puisqu’il a subi une fracture du tibia en août dernier et sera absent de la sélection néerlandaise pour le Qatar. Mais l’absence qui n’était pas du tout prévue au programme il y a encore un an, c’est celle de Sergio Agüero. L’Argentin, véritable valeur sûre de la sélection, a dû mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année 2021 en raison de problèmes cardiaques. Son absence est un vrai coup dur pour l’Argentine, qui compte vraiment sur l’édition 2022 pour remporter le titre mondial.