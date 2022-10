Depuis son départ du FC Nantes, loin de Waldemar Kita, il vit un rêve éveillé…

Mentor du FC Nantes durant une saison (2016-2017), Sergio Conceiçao a sonné le réveil des Canaris pour ensuite prendre en main le destin du FC Porto. Une aventure qui lui permet de donner une superbe dimension à sa carrière de coach.

Ancien célèbre joueur portugais aux 56 sélections avec le Portugal, Sergio Conceiçao n’a pas traîné avant de relancer sa carrière en tant qu’entraîneur. Après avoir connu une saison au Standard de Liège en tant qu’adjoint, il a ensuite connu des expériences plus tranquilles chez lui au Portugal, à Braga ou à Guimaraes par exemple. Passé par la France et le FC Nantes, il est depuis 2017 l’entraîneur du FC Porto, avec un énorme succès à la clé. Depuis son arrivée, le club n’a pas quitté les deux premières places du classement du championnat et le club est même le champion en titre cette saison, ce qui lui vaut une place en Ligue des champions.

Il a remis en selle les Canaris

S’il connaît un succès impressionnant au FC Porto, Sergio Conceiçao a connu de belles expériences par le passé, notamment au FC Nantes. Arrivé en décembre 2016, il a permis aux Canaris de redresser la barre alors qu’ils figuraient à la dix-neuvième place. Avec un bilan de douze victoires, cinq matches nuls et six défaites, le Portugais a été un élément très bénéfique pour Nantes. Avec un contrat allant initialement jusqu’en 2018, il prolonge même en avril 2017 pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2020, avant de quitter le club pour raisons personnelles. Signant à Porto, il éblouit encore une fois.

This is how Porto coach Sergio Conceição celebrated after winning the league last season 😂🚬pic.twitter.com/nU66scqP2I — 433 (@433) September 29, 2022

Un entraîneur à succès à Porto

Depuis son arrivée au club en 2017, Sergio Conceiçao réalise un magnifique parcours comme à Nantes. A la tête du FC Porto, il a déjà un bilan très positif puisqu’il compte 201 victoires pour 39 matches nuls et 41 défaites. En Ligue des champions, il n’a jamais vraiment réussi à faire de grands exploits. Et cette saison, le club ne prend pas le chemin d’une qualification pour les huitièmes de finale pour le moment. Si les Portugais comptent six victoires, un match nul et une défaite en Championnat pour le moment, ils ont perdu leurs deux premiers matches en Ligue des champions, mais viennent de corriger le tir en battant le Bayer Leverkusen mardi (2-0), se relançant dans la course à la qualification.