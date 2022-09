PSG : Luis Campos a déjà une short-list de prête pour 2023

Déjà concentré sur le recrutement du PSG en 2023, Luis Campos a notamment dressé une short-list pour le poste de gardien de but. Alban Lafont et Jan Oblak sont pistés, Paris va avancer mois après mois sur ces deux pistes.

En véritable expert du marché des transferts, Luis Campos a réalisé de gros coups cet été, tant sur le plan des arrivées que des départs. Mais en plus des quelques échecs de mercato, il sait que le travail n’est pas terminé. Dans l’objectif de former le meilleur effectif possible pour enfin remporter la Ligue des champions, Campos a déjà de la suite dans les idées. Alors que le début excellent du PSG se poursuit, le club n’a pour l’instant pas connu la moindre défaite et le travail de Luis Campos a déjà bien payé. Le Portugais garde des dossiers chauds pour les mois à venir, alors que la Coupe du monde se profile dans deux mois.

Et pour le poste de gardien de but, il a déjà deux pistes.

Alban Lafont, le coup de foudre nantais

Alors que Keylor Navas est sur le point de quitter la capitale, Luis Campos commence à s’activer pour chercher un autre gardien efficace pour épauler Donnarumma. Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, est depuis de nombreuses semaines dans les petits papiers du Portugais. L’année dernière, lors de l’affrontement entre les Canariset le PSG en février, la prestation du jeune Français a été très remarquée. Âgé de seulement 23 ans, Lafont est en pleine progression et intéresse clairement les Parisiens. Convaincant malgré le début de saison difficile du FC Nantes, Alban Lafont pourrait débarquer prochainement au PSG s’il continue sur sa lancée.

INFO @MediaFootInside : Le PSG garde un oeil sur Oblak (A. Madrid) ! 👉Sur les tablettes du PSG depuis un moment, le gardien de 29 ans arrive en fin de contrat (juin 2023). Il fait partie des pistes explorées par Paris#PSG #Mercato #Paris #Oblakhttps://t.co/dlBoC34gmC — MediaFoot (@MediaFootInside) September 12, 2022

Jan Oblak, l’assurance d’un gardien expérimenté

Également dans le viseur de Luis Campos, Jan Oblak est depuis 2014 le gardien exceptionnel de l’Atlético de Madrid. Valeur sûre dans les cages, il est en fin de contrat avec son club à la fin de la saison 2022-2023. Le Slovène de 29 ans serait en effet intéressé par un nouveau départ au PSG mais le dossier risque d’être compliqué à gérer puisque d’autres grands clubs sont déjà sur le coup. Gardien d’expérience dans l’un des plus grands clubs d’Europe, Jan Oblak pourrait être séduit par une grosse offre côté parisien.