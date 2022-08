Le PSG garde un œil attentif sur Gonçalo Ramos (Benfica) (INFO Média Foot)

Le PSG veut faire un dernier attaquant d’ici la fin du mercato et ne lâche pas la piste menant Gonçalo Ramos, la pépite du Benfica Lisbonne.

Après le départ d’Arnaud Kalimuendo à Rennes, le PSG jette toutes ses forces dans la bataille pour faire partir Mauro Icardi. Un dossier plus complexe car l’Argentin n’est que l’ombre de lui-même depuis deux ans… Mais Luis Campos active son réseau et pourrait parvenir à ses fins. S’il souhaite boucler ce deuxième dossier offensif, c’est que le PSG a l’intention de faire venir encore un atout offensif… Comme Média Foot l’a publié, Paris songe notamment à Rafaël Leao, le crack du Milan AC. Mais le dossier est cher… Moins onéreuse, une autre piste au Portugal prend de l’ampleur.

Campos adore Ramos !

Selon nos infos, le PSG ne lâche pas la pépite du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Luis Campos a repéré ce talent depuis un moment. Et comme pour Vitinha, le Portugais est certain de ses capacités à pouvoir briller au plus haut-niveau. Paris garde un œil attentif à ce dossier, d’autant plus qu’il y a de la concurrence. Et pas forcément des gros clubs européens. Non, Gonçalo Ramos est sur les tablettes de clubs avec un peu de moyens qui pourraient être une étape dans sa carrière avant de rejoindre une très grosse écurie. Southampton, notamment, pourrait faire partie des candidats solides de la fin d’été…

[🎥 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #UCL

👉 Dans un match délocalisé en Pologne, le Dynamo Kiev n’a pas réussi à tenir tête au Benfica et s’incline 2-0.

🥅 Gilberto et Gonçalo Ramos sont les buteurs lisboètes !https://t.co/TV46nDW4UY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 17, 2022

Benfica veut 40 millions

Toujours en Angleterre, Newcastle commence aussi à se positionner. Mais Paris a des arguments. Notamment financier… Et ce sera aussi une clé du dossier. Benfica se montre de plus en plus gourmand pour Gonçalo Ramos. Un montant de 40 millions d’euros est attendu pour l’attaquant de 21 ans, qui brille déjà cettes saison. Buteur en préliminaire de Ligue des Champions, Ramos confirme son potentiel. Et le PSG se tient prêt à bouger…