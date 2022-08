PSG : Luis Campos se casse les dents sur trois gros morceaux…

En pleine opération dégraissage, Luis Campos peine à trouver des portes de sortie pour trois joueurs du PSG. Et le Portugais va devoir s’employer pour pousser ses réfractaires hors du club…

S’il a clairement émis le souhait de voir partir près de 10 joueurs cet été, Luis Campos ne semble pas avoir été entendu par certains pourtant bien concernés par ce gros ménage d’été. Peu utilisés par Mauricio Pochettino ou rarement performants lors de leurs dernières apparitions, les Julian Draxler, Ander Herrera, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa ne semblent pas pressés de quitter le PSG. Il faut dire que leurs conditions salariales à Paris ne donnent guère envie de partir… Malgré des opportunités réelles, avec des projets sportifs et du temps de jeu assuré, certains refusent même d’écouter les offres.

Plus compliqué que prévu ?

D’après nos sources, Luis Campos a bien du mal à avancer sur trois dossiers parmi tous les indésirables. Les cas Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Julian Draxler donnent du fil à retordre au Portugais. Le premier est sûrement le plus complexe. Son salaire XXL freine bien des tentatives. Et son comportement encore plus… Son dernier week-end à Ibiza, pendant que ses coéquipiers jouaient à Clermont, ne passe pas. Et Luis Campos a beau activer son propre réseau, difficile de faire partir l’imposant Icardi…

Si #Campos réussit à faire partir Kehrer 🇩🇪, Kurzawa 🇫🇷, Wijnaldum 🇳🇱, Gueye 🇸🇳, Herrera 🇪🇸, Draxler 🇩🇪 et Icardi 🇦🇷 le même été, il faudra parler de Mercato du siècle pour le PSG 😂 — Nicolas Puiravau (@nikop17) July 31, 2022



Même chose pour Julian Draxler. Comme Média Foot l’a déjà publié, l’Allemand n’écoute rien. Pas même les propositions des clubs allemands ou anglais qui se présentent à lui. Il y a pourtant quelques écuries qui souhaites lui donner une chance, à quelques mois de la Coupe du Monde. Mais l’intéressé s’en moque éperdument. Sa vie personnelle et parisienne a aujourd’hui plus de poids que sa carrière… Et Paris, qui l’a prolongé l’an passé, peut se mordre les doigts d’avoir voulu le conserver, pendant pouvoir le revendre cet été.

Kurzawa proposé partout

Sportivement dans une impasse, Layvin Kurzawa espère lui trouver une porte de sortie. Ses nouveaux agents le proposent à la terre entière… En France, en Angleterre, dans des destinations exotiques. Toutes les opportunités sont étudiées. Mais à ce jour, aucune ne prend de l’ampleur. Paris se retrouve piégé. Et Luis Campos se casse les dents un peu plus chaque jour. Mais heureusement pour le PSG, le Portugais a de la ressource. Des surprises pourraient vite arriver…