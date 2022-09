PSG : Des discussions secrètes pour… Ben Yedder (INFO Média Foot) !

Parmi les nombreux dossiers travaillés par le PSG l’été dernier, les dirigeants parisiens ont étudié la piste menant à l’attaquant français de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder.

Le PSG n’a pas réussi pleinement le mercato qu’il souhaitait. Luis Campos et Christophe Galtier espérait renforcer tous les secteurs de jeu, notamment en défense centrale. Mais Paris n’a pas pu cocher toutes les cases de son plan de vol. Le dossier Skriniar a donné beaucoup de fil à retordre. Et l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi en toute fin de mercato n’a pas eu l’effet escompté. Autre point d’accroche : l’attaque. Paris aurait aimé un renfort supplémentaire offensivement. Le départ de Mauro Icardi, en cours, incitait le PSG à miser sur un nouveau profil. A ce jour, Christophe Galtier ne dispose que de Hugo Ekitike et Pablo Sarabia en alternative à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Paris a discuté avec l’agent de Ben Yedder

Philippe Clement conf de presse #OGCNASM 🎙 La forme de Ben Yedder ? Comme une bouteille de Ketchup pic.twitter.com/0pIBXn47rR — Part time 🇲🇨 (@D_Givens_) September 2, 2022



La priorité des priorités, pour ce secteur offensif, c’était Bernardo Silva. Mais Paris s’est cassé les dents… Manchester City n’a rien voulu savoir. Même l’offre de 70 millions d’euros n’a pas fait lever le petit doigt des Citizens. Rangé derrière l’avis de Pep Guardiola, City a dit non. Plusieurs fois. Catégoriquement. Alors Paris s’est mis à songer à des alternatives… Et parmi les profils étudiés, Média Foot s’est laissé entendre qu’un certain Wissam Ben Yedder plaisait beaucoup à Luis Campos. Son profil, sa polyvalence et surtout son extraordinaire efficacité faisait de lui le joker idéal pour Paris. Dans une saison si longue et éprouvante que celle qui attend la bande à Messi (35 ans), un Ben Yedder sur le banc est tout sauf une mauvaise chose… Selon nos infos, le sujet a été clairement abordé en coulisses. Tout simplement parce que l’agent de Wissa Ben Yedder est aussi celui d’un certain… Nordi Mukiele. Meissa N’Diaye, incontournable représentant dans le football français, a profité de sa relation estivale avec Luis Campos pour parler du dossier Ben Yedder. De simples conversations en apparence, qui n’ont pas donné suite à une offre concrète du PSG. Mais Paris y a pensé…