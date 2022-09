Frank McCourt a tenu parole, l’OM a une grande star cette saison !

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt a promis aux supporters l’arrivée d’une star dans l’effectif cet été. Dans un mercato estival déjà très animé, l’OM s’est offert Alexis Sanchez. Le grand attaquant que tout Marseille attend depuis Drogba ?

Le moins que l’on puisse se dire, c’est que l’OM a été très actif cet été pour la période de mercato estival. La volonté de constituer un effectif solide en vue de la Ligue des Champions n’a pas été cachée. Au total, pas moins de onze recrues sont venues renforcer l’équipe marseillaise et pour le moment, les choses se passent bien puisque l’OM est au contact du PSG. Après l’arrivée d’Igor Tudor au début de l’été au poste d’entraîneur, les Marseillais ont d’abord connu des difficultés pour mettre en place une confiance lors des matches amicaux de juillet. Peu convaincants, ils ont réussi de belles prestations depuis le début de la saison en Championnat pour créer l’espoir de faire une grande saison, tant sur le plan national que sur le plan européen.

Primeiro jogo como titular do @Alexis_Sanchez… e é só o começo pic.twitter.com/FgpELk0hfy — Olympique de Marseille (@OM_Portugues) August 23, 2022

Alexis Sanchez pour parfaire l’effectif

Si l’OM a recruté de partout pour renforcer tous les compartiments du jeu, c’est avec une grande star internationale que le club a impressionné. Le gros coup réussi par Pablo Longoria plaît aux supporters, comme en témoigne l’accueil réservé à Alexis Sanchez lors de son arrivée à Marseille. Une ambiance digne de la folie turque ou sud-américaine ! La star chilienne reconnue internationalement est un élément important de l’attaque et peut faire des merveilles avec l’OM. D’autant plus que le club s’est également renforcé en défense et au milieu de terrain cet été, avec les arrivées de Jonathan Clauss du fabuleux RC Lens ou de Jordan Veretout notamment. Élu joueur de la quatrième journée de Ligue 1 grâce à son fabuleux doublé contre le rival niçois, Alexis Sanchez fait taire les quelques remarques sur son état de forme, alors qu’il est sur sa fin de carrière. A 33 ans, le Chilien n’est peut-être pas au niveau de ses belles années au Barça et à Arsenal mais il s’est bien relancé à l’Inter Milan avant de débarquer à Marseille. Sur le papier, il a tout pour être le grand attaquant dont l’OM rêve tant depuis le départ de Didier Drogba.

L’espoir de briller en Ligue des champions

Avec ce nouveau talent acquis cet été, les supporters sont confiants pour la campagne européenne en Ligue des Champions. Après l’échec cuisant de 2020 qui avait vu le club battre un triste record de défaites consécutives dans la compétition, l’espoir est permis pour oublier ce mauvais souvenir. Placé dans un groupe abordable après le tirage au sort à Istanbul, l’OM pourra compter sur son nouvel élément associé à l’une des icônes du club, Dimitri Payet. Le Réunionnais, titularisé pour la première fois lors de la quatrième journée, semble avoir réglé ses problèmes avec l’entraîneur Igor Tudor. Le Croate, qui l’avait écarté en début de saison en raison d’une « méforme » de Payet, a de quoi faire pour briller en Ligue des champions cette saison. L’objectif huitièmes de finale est plus que réalisable. Et avec un grand Alexis Sanchez, tout sera possible pour l’OM.