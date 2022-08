Keylor Navas vers Naples ! (INFO Média Foot)

Chassé du Paris Saint-Germain par Gigio Donnarumma, Keylor Navas semble se diriger vers l’Italie et le Napoli d’après les informations de Média Foot. Crédit : Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport.

Après la Liga et la Ligue 1, Keylor Navas devrait bel et bien découvrir la Série A. En effet, d’après nos informations, les contacts entre le Paris Saint-Germain et le Napoli sont avancés et les discussions sont positives. Voulu également par la Roma, la Costaricien a de fortes chances de se relancer à Naples aux côtés d’un autre portier connu au PSG : Salvatore Sirigu. Ce dernier devrait plus évoluer comme une doublure. L’entente PSG-Napoli bat son plein puisque les deux clubs travaillent déjà ensemble dans l’opération Fabian Ruiz.

Naples intéressé depuis le début par Navas

Même à 35 ans, le gardien de but costaricien a la cote sur le marché des transferts. Officiellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Keylor Navas a tapé dans l’œil du club présidé par Aurelio De Laurentiis, déjà depuis plusieurs semaines. D’après Gianluca Di Marzio, de Skysport, les Napolitains n’ont cessé de scruter le dossier en cas d’échec chez leur piste numéro une : Kepa Arrizabalaga. Un dossier neanmoins compliqué qui ne devrait pas voir le jour. Reste à savoir si cette transaction sera bien un prêt de Navas comme prévu ou alors un transfert sec.

La Roma, une destination compliquée

Comme Paris, la Louve ne s’arrête pas sur le marché des transferts. Ayant enregistré les arrivées de Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum ou encore Nemanja Matic, la Roma n’aurait pas dit non à recruter Keylor Navas. Mais José Mourinho compte déjà Rui Patricio dans ses cages. Contrairement à Naples, la Roma ne sera pas engagée en Ligue des champions mais en Ligue Europa après son sacre en Ligue Europa Conference la saison dernière. Un argument de taille pour le portier de 35 ans.

Navas barré par Donnarumma au PSG