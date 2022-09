PSG : Keylor Navas, l’homme qu’il ne faut surtout pas enterrer… Donnarumma peut déjà commencer à trembler !

Après son faux-départ de l’été, Keylor Navas est aujourd’hui n°2 du PSG. Mais comme il l’a déjà prouvé au Real Madrid, le gardien du Costa Rica est un coriace… Et il ne serait pas surprenant de le voir prochainement doubler Donnarumma !

Passé tout proche de quitter le PSG cet été pour prendre la direction de Naples, Keylor Navas n’entre plus dans l’effectif de Paris car Christophe Galtier lui préfère Gianluigi Donnarumma. Arrivé en 2019, le Costaricien n’avait pas mis longtemps avant de s’imposer comme une valeur sûre dans les cages parisiennes. Peu à peu doublé par Donnarumma à son poste, Navas a bien compris qu’il n’était pas le bienvenu dans l’équipe formée par Galtier. Ce dernier a bien insisté : Keylor Navas est le numéro 2. Mais l’ex-gardien du Real Madrid n’a pas fini de se battre pour sa place, même à 35 ans.

Une valeur sûre dans les cages

Dès son arrivée à Paris, Keylor Navas a prouvé qu’il était l’homme de la situation pour protéger le but parisien. Solide et au rendez-vous des plus grands matches, il avait parfaitement remplacé Gianluigi Buffon avant d’être considéré comme le meilleur gardien du monde lors de la saison 2020-2021. Capable d’énormes performances en Ligue des champions, le Costaricien a convaincu plus d’un entraîneur. Et c’était déjà le cas au Real Madrid, où il a rayonné. Entre 2014 et 2019, Navas a disputé 162 matches avec le club espagnol, dont 39 en Ligue des champions. Vainqueur de la compétition trois fois d’affilée entre 2016 et 2018, le Costaricien a déjà prouvé qu’il était l’un des plus beaux atouts d’une équipe.

Un départ à Naples avorté

Annoncé comme un numéro 2 à Paris, Keylor Navas a manifesté son envie de partir du club de la capitale et cet été, le Costaricien a entamé des discussions avec Naples pour un transfert. Mais le club italien, pas forcément prêt à accueillir un nouveau gardien, n’a pas donné suite. Keylor Navas, sous contrat pendant deux ans encore avec le PSG, pourrait faire son retour dans l’effectif à la place de Donnarumma. Il l’a déjà prouvé, il ne lâchera rien et avec son immense bagage, sa chance pourrait lui être donnée.