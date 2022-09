Perdu de vue… Pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a disparu des radars au PSG ?

Président historique du PSG depuis l’arrivée des Qataris en 2011, Nasser Al-Khelaïfi s’est progressivement effacé pour laisser place à Luis Campos. Le Portugais a conditionné sa venue à la reprise des pleins pouvoirs à Paris.

Arrivé en 2011 en tant que président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi dispose de moyens considérables avec le fonds d’investissement QSI pour bâtir une nouvelle équipe capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Pour cela, il change tout dans l’équipe et commence à attirer de grands joueurs internationaux pour réaliser son objectif.Ses ambitions sont dès le début très claires, il veut remporter le Championnat de France et toutes les compétitions nationales auxquelles le club participe. Al-Khelaïfi est à la recherche du « nouveau Messi », capable de survoler la concurrence par son talent. Et il n’hésite pas à mettre la main au portefeuille, réalisant alors les deux plus gros transferts de l’histoire du football en recrutant Neymar puis Mbappé.

Luis Campos a posé ses conditions

Pour réalise enfin l’objectif ultime de remporter la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a fait appel à Luis Campos, expert reconnu du marché des transferts. A l’origine des deux titres de Champion de France qui ont échappé au PSG depuis dix ans, le Portugais a posé ses conditions pour évoluer à Paris. Généralement plus discret depuis un moment déjà, Nasser Al-Khelaïfi doit laisser la gestion sportive du club à Campos. Le nouveau conseiller du club réalise des merveilles depuis son arrivée au club puisque le mercato estival a été une réussite, tant sur le plan des départs que des arrivées. Régulièrement nommé parmi les personnalités les plus influentes dans le monde du football, le président du PSG a petit à petit laissé place au Portugais pour mener à bien son équipe.

Nasser Al Khelaifi & Luis Campos présent pour le #TirageLDC ! pic.twitter.com/bVgr1jf8pt — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) August 25, 2022

En conflit avec la LFP

Même s’il prend parfois les devants lorsqu’il s’agit d’un transfert, Nasser Al-Khelaïfi se fait de plus en plus discret et agit plutôt loin des caméras. De plus, il est entré en conflit avec la LFP depuis plus d’un an. En effet, son groupe BeIn Sports a même porté plainte l’année dernière, non satisfait de l’attribution des droits TV de la Ligue 1. Occupé sur plusieurs tableaux, le dirigeant qatari a dû s’écarter ces derniers temps et en confiant les rênes du club à Luis Campos, ses sorties se font de plus en plus rares.