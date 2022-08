Juventus, Benfica, Haïfa… Comment les futurs adversaires du PSG ont démarré leur saison

Auteur d’un début de saison tonitruant, le PSG va entrer dans la Ligue des champions en position de force. Le tirage au sort de la plus belle des compétitions a délivré un groupe favorable aux Parisiens. Si la Juventus et Benfica sont des équipes sérieuses pour une qualification en huitièmes de finale, le Maccabi Haïfa est largement à la portée des Parisiens.

C’est presque le meilleur début de saison d’un club français dans l’histoire du Championnat de France. Eblouissant, le PSG livre un beau spectacle partout où il passe, même si le match nul face à Monaco a légèrement stoppé la dynamique du club de la capitale. Et pour beaucoup d’observateurs, il sera favori au moment d’affronter la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Le tirage qui s’est déroulé jeudi soir a permis d’éviter les plus gros poissons d’Europe.

Auteur d’un début de saison très convaincant, Paris s’est beaucoup renforcé cet été avec de nouvelles recrues, principalement en milieu de terrain. L’objectif de cette année est de remporter cette compétition qui leur a fait connaître tant de désillusions ces dernières années. L’an dernier, les Parisiens avait été piégés par le Real Madrid. Mais avant de fouler les terrains pour disputer la Ligue des champions, un petit tour des forces en présence s’impose.

Benfica Lisbonne, sorti des barrages

Figure incontournable du football portugais, le Benfica Lisbonne est sûrement le club le plus prestigieux du pays natal de Cristiano Ronaldo. Troisième de son Championnat l’an dernier, le club a dû passer par les barrages pour se qualifier pour la phase de poules. Malgré une dernière sortie européenne réussie, les Portugais auront du mal à rivaliser avec les Parisiens. L’année dernière, Benfica avait été éliminé en quarts de finale, sortant d’un groupe composé du Bayern, du Barça et du Dynamo Kiev. Auteur d’une belle performance, le club avait perdu face à Liverpool, pour un score cumulé de 6 buts à 4 entre le match aller et le match retour.

La forme de benfica est incroyable pic.twitter.com/56vN4p97xK — kroosemiro🇵🇹 (@kroosemiroo) August 29, 2022



En ce début de saison, le club portugais est pour le moment invaincu. Larges vainqueurs de Midtjylland et du Dynamo Kiev lors des barrages de la Ligue des champions, les Portugais n’ont pas rencontré de fortes têtes dans leur championnat. Sans encaisser le moindre but, Benfica figure à la troisième place du classement avant de recevoir le Paços Ferreira demain soir. En cette fin de mercato, le club serait même très intéressé par Houssem Aouar et aurait proposé une offre à l’OL pour acquérir le milieu de terrain. Le PSG affrontera Benfica début octobre.

Juventus, la Vieille Dame

C’est l’une des équipes les plus célèbres du football européen. La Juventus de Turin sera bien l’un des adversaires du Paris Saint-Germain lors de la Ligue des champions. Après leur élimination en huitièmes de finale l’année dernière face à la surprise Villarreal, les Turinois auront à cœur de retrouver ce stade de la compétition pour cette édition. Le club italien sera même le premier adversaire des Parisiens le 6 septembre prochain, alors que le PSG est sur un nuage depuis le début de la saison. La Juventus a connu une série de matches amicaux face aux meilleurs clubs espagnols peu prolifique, s’inclinant notamment lourdement face à l’Atlético Madrid (4-0). Invaincu depuis le début de la saison sans convaincre, le club enregistre tout de même deux matches nuls pour une victoire, figurant à la huitième place de Serie A.

📊 Le triste bilan d’Allegri en comparaison avec les anciens coachs de la Juventus. Max Allegri : ✅ 55,8% victoire

➖ 21,2% nul

❌ 23% défaites Andrea Pirlo : ✅ 65,4% victoire

➖ 19,2% nul

❌ 15,4% défaite Maurizio Sarri : ✅ 66,7% victoire

➖ 15,7% nul

❌ 17,6 défaite pic.twitter.com/13gfU9FZQt — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) August 26, 2022



Quoi qu’il en soit, le PSG retrouvera certainement son ancien joueur Angel Di Maria, parti à la Juventus en début de mercato. L’Argentin s’est illustré en marquant un but en Championnat avec sa nouvelle équipe. Sans convaincre, la Juve est encore là mais il en faudra plus pour espérer venir au bout des Parisiens. En grande forme, le trio Messi-Neymar-Mbappé devrait être à l’œuvre pour affronter les Bianconeri.

Le Maccabi Haïfa, le Petit Poucet

C’est sûrement le club qui va terminer dernier de ce groupe. Le Maccabi Haïfa, champion d’Israël la saison dernière, a gagné le droit de disputer les qualifications de la Ligue des champions pour l’édition 2022-2023. Et le club n’a pas chômé cet été. Après avoir perdu la Supercoupe d’Israël mi-juillet, le Maccabi Haïfa s’est lancé dans sa campagne européenne face à l’Olympiakos. C’est à l’extérieur que le club a construit sa victoire, démolissant les Grecs 4-0 pour un cumul des scores de 5 buts à 1. Puis tout début août, les Israéliens ont gagné sur le même score à domicile face au Limassol, avant de résister au match retour pour s’offrir le droit de disputer les barrages.

Le Maccabi Haïfa 🇮🇱 a écrit à l’UEFA pour demander une adaptation de son calendrier pour jouer la 3e journée de LDC à l’extérieur. Yom Kippour (également appelé le Jour du Grand Pardon) tombe pile les 4 et 5 octobre. (@lequipe) — Actu Foot (@ActuFoot_) August 25, 2022



Mi-août, le Maccabi Haïfa s’est bien arraché à domicile pour gagner le match aller des barrages (3-2) avant de résister la semaine dernière en faisant match nul face à l’Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la compétition en 1991. De quoi bien se lancer avant d’affronter le Benfica début septembre. Ce sera seulement la troisième fois après 2002-2003 et 2009-2010 que le club disputera la phase de poules de la Ligue des champions, sans être sorti des groupes. Pas de quoi faire trembler les Parisiens, a priori.

Le calendrier du PSG

6 septembre : PSG – Juventus Turin

14 septembre : Maccabi Haïfa – PSG

5 octobre : Benfica – PSG

11 octobre : PSG – Benfica

25 octobre : PSG – Maccabi Haïfa

2 novembre : Juventus – PSG