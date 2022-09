Un drôle de caillou dans la chaussure du PSG pour Verratti ?

Le PSG a entamé des discussions pour la prolongation de contrat de Verratti. Mais le décès de Mino Raiola laissé les pouvoirs à Rafaela Pimenta, avec qui Luis Campos ne s’entend plus vraiment depuis le dossier Xavi Simons.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Marco Verratti était représenté par le célèbre agent Mino Raiola jusqu’à sa mort en avril dernier. Pour prendre sa succession, c’est Rafaela Pimenta qui a été choisie pour gérer la carrière de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland ou encore Paul Pogba, en plus de celle de Verratti. Milieu de terrain du PSG depuis 2012, Marco Verratti est une valeur sûre et les dirigeants parisiens œuvrent pour le garder encore plus longtemps. Un chemin qui semble convenir à l’Italien, qui se plaît beaucoup à Paris. Mais le vent pourrait tourner prochainement et les choses ne seraient pas si simples pour Campos…

Un joueur si important à Paris

Dans une saison marquée par une prestation sportive exceptionnelle, le PSG pourrait connaître ses premiers coups durs, à commencer par le dossier Verratti. Alors que le joueur se sent bien à Paris, Luis Campos a entamé des discussions avec l’Italien pour une prolongation de contrat. Encore en contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Verratti est un joueur de confiance depuis dix ans. Véritable pièce maîtresse du milieu de terrain, l’Italien avait bien besoin de renfort pour la saison et son souhait s’est réalisé cet été grâce au mercato estival très efficace. Grâce à son arrivée au club au début de l’ère QSI, Verratti est devenu le joueur avec le plus grand palmarès dans l’histoire de la Ligue 1puisqu’il compte seul huit titres de Champion de France avec les Parisiens.

Des discussions difficiles à venir ?

Marco Verratti était représenté par son agent Mino Raiola jusqu’à sa mort en fin de saison dernière et les discussions avec son nouvel agent, Rafaela Pimenta, pourraient devenir plus compliquées. La relation entre l’avocate de Paul Pogba et Luis Campos s’est légèrement dégradée à la suite du dossier Xavi Simons plus tôt. Alors qu’une prolongation était visée, le joueur néerlandais, dont la carrière est gérée par Pimenta, a finalement quitté le PSG pour le PSV Eindhoven. Et cette mauvaise surprise lors du dossier Simons pourrait compliquer les choses entre Marco Verratti et le PSG.