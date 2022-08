Penaltygate au PSG, Galtier fait le point sur qui va tirer

Qui va tirer les prochains penaltys au Paris Saint-Germain ? Christophe Galtier s’est livré sur l’affaire du penaltygate qui a fait couler beaucoup d’encre entre Kylian Mbappé et Neymar. Crédit photo : Hugo Pfeiffer/Icon Sport.

Kylian Mbappé ou Neymar pour tirer les penaltys ? D’un côté, il y a la star du club, le meilleur joueur français er le futur Ballon d’Or en devenir qui vient tout juste de prolonger au Paris Saint-Germain. De l’autre, il y a le Brésilien considéré comme étant le meilleur tireur de penalty de la planète. Le choix n’est pas évident et a donné lieu à quelques frictions le weekend dernier contre Montpellier (5-2) en Ligue 1 entre les deux protagonistes.

Mbappé ou Neymar pour Galtier ?

Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur parisien a abordé le sujet après une question portant sur cette affaire de penalty. « La hiérarchie des tireurs ne peut être qu’évolutive car elle dépend de qui va être sur le terrain à ce moment-là. Contre Montpellier, il y avait un ordre précis. Kylian en numéro un. Ney en numéro deux. Après, il y a l’interprétation de l’ordre. Qu’est-ce qui se passe quand il y a un deuxième penalty? Il ne s’est rien passé. Ca a été très court. Il y a eu une discussion, un échange, entre Ney et Kylian. Et à partir du moment où Ney s’est senti de le tirer, Kylian l’a laissé tirer » a répondu le tacticien tricolore. En effet, Kylian Mbappé avait raté son penalty ce samedi alors que Neymar n’a pas tremblé lors de la seconde tentative. Le champion du monde en 2018 avec les Bleus avait paru très frustré à l’encontre de Neymar lors du deuxième penalty. Au point de bousculer Léo Messi de l’épaule, ce qui a énervé un gros nombre de fans sur les réseaux sociaux.

Le Français et le Brésilien ne sont pas les seuls à savoir très bien tirer les penaltys. Christophe Galtier a tenu à le souligner. « Il peut y avoir Lionel Messi, il peut y avoir Sergio Ramos aussi, qui est un très bon tireur de penaltys. Il y a des situations de matchs, dans lesquelles l’entraîneur est très loin, et c’est à mes joueurs d’être intelligents et de savoir à quel moment on peut faire un cadeau à un partenaire ou s’effacer pour qu’un autre partenaire puisse gagner en confiance en tirant un penalty » a avoué l’ancien entraîneur des Dogues et des Aiglons. Penaltygate épisode deux face à Lille ce samedi soir ?

Neymar, meilleur taux de réussite

Le Brésilien de 30 ans est l’un des meilleurs, voire le meilleure dans la matière, et ce n’est pas volé. Depuis le début de sa carrière professionnelle, Neymar a eu à tirer 85 penaltys (Brésil, Santos, Barça, PSG) et en a marqué 70. Ce qui représente un taux de réussite de 82% et même de 90% depuis son arrivée au Paris Saint-Germain puisqu’il n’a raté que trois penaltys sur trente ! La petite course d’élan ainsi que le contrepied du Brésilien sont devenus le pire cauchemar des gardiens adverses.

Le pourcentage de Kylian Mbappé est, quant à lui, de 80% avec seulement cinq échecs sur 25 tentatives. La différence est que le natif de Bondy a échoué dans des matchs marquants comme ce samedi, face à Leipzig en Ligue des champions (2021) ou contre l’OM (2019). En plus de cela, tous ces échecs ont eu lieu au Parc des princes. Même si cela ne compte pas, tout le monde a encore en tête son échec à l’Euro 2020 face à Yann Sommer et la Suisse.