PSG : Un étonnant problème à gérer pour Christophe Galtier ?

Privé de Kylian Mbappé, le PSG a réussi une partition parfaite avec Neymar et Messi. Habitué à être le leader parisien depuis un an, le champion du monde va devoir partager l’affiche. Un souci à prévoir ?

Pour sa première sortie en Ligue 1 sous l’ère Galtier, le PSG a réalisé un sans-faute. Cinq but inscrit sans en encaisser un seul et une prestation collective de haute volée pour une reprise. Avec, en prime, deux hommes déjà très en forme. Neymar, crédité d’un 9 sur 10 par le journal L’Equipe, absolument dans tous les bons coups. Et Lionel Messi, auteur du cinquième but, une merveille : amorti poitrine suivie d’un retourné acrobatique lobé. Pas vraiment habitué à voir ses deux stars mondiales aussi performantes, Paris a presque réussi à oublier, le temps d’une rencontre, un certain Kylian Mbappé…

La gestion du cas Mbappé

Depuis un an, Kylian Mbappé marche sur l’eau et porte le PSG sur ses épaules. Dans les petits comme dans les grands rendez-vous, le Français répond présent et illumine très souvent les rencontres parisiennes. Avec cette nouvelle saison, et le retour au premier plan de ses deux compères d’attaque, la configuration change. Et pour Kylian Mbappé, il va falloir s’adapter aussi. Mais que se passera-t-il avec moins de lumière et plus de lauriers pour ses acolytes ? Même s’il s’agit d’un problème de riche, cela reste un chantier à gérer pour Christophe Galtier.

Et il ne faudra pas le prendre à la légère…

– Neymar :

2 matchs

3 buts

3 PD – Messi :

2 matchs

3 buts

1 PD – Mbappé : pic.twitter.com/6huapSKRja — Prince ➐ (@PrinceduParc) August 8, 2022

Mbappé est au centre de tout

En acceptant de prolonger au PSG, Kylian Mbappé a été placé au centre de l’échiquier parisien. Un rôle qu’il assume et qu’il espère pouvoir garder encore longtemps à Paris, notamment jusqu’au sacre en Ligue des Champions. Mais si Neymar comme Messi sont aussi, voire plus, performants que lui, comment Kylian Mbappé va-t-il appréhender la chose ? S’il tourne aussi fort depuis plus de cinq saisons maintenant, c’est parce qu’il est poussé par une motivation, et un ego, d’une grande puissance. Forcément, Christophe Galtierva devoir gérer ce problème inattendu. Dans sa gestion de groupe, dans ses propos en conférence de presse comme dans ses choix tactiques (le technicien tient à offrir du temps de jeu à son effectif et procède au maximum de changement possible, le match à Clermont l’a déjà montré. Messi, Neymar et Mbappé vont être amenés à sortir pour permettre à leurs coéquipiers Sarabia, Kalimuendo, Renato Sanches, Ekitike et les jeunes titis parisiens), Galtier va devoir la jouer fine. Un premier test grandeur nature pour le Français pas vraiment rompu à la gestion des stars. Mais visiblement, ce qu’il montre depuis son arrivée à Paris, il ne semble pas en difficulté avec cela. Ce cas Mbappé sera une nouvelle manière de le démontrer.