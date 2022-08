Francfort, Tottenham, Sporting… Comment les futurs adversaires de l’OM ont démarré leur saison

Alors que le début de saison de l’OM est plutôt convaincant en Ligue 1, le tirage au sort de la phase de poules a réservé un groupe plutôt abordable aux Marseillais, avec Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Et justement, avant de se lancer dans cette campagne européenne, un petit point sur les forces en présence s’impose.

Jeudi soir à Istanbul, la direction de l’OM a assisté au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Sous les yeux de Jacques-Henri Eyraud, les Olympiens ont plutôt eu de la chance puisqu’ils héritent d’un groupe plutôt abordable. Placé dans le chapeau 4, le club risquait de tirer de gros poissons mais évite le pire. Sur la route de l’OM, Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal apparaissent comme des clients largement prenables. Surtout que l’OM réalise un bon début de saison. Deuxièmes de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, les Marseillais ont gagné trois fois et ont fait un match nul. Hier face au rival niçois, Marseille a brillé, notamment grâce à sa nouvelle recrue, la star chilienne Alexis Sanchez. Auteur d’un doublé, l’attaquant a parfaitement lancé sa saison avec l’Olympique de Marseille. De bon augure avant de retrouver la plus belle des compétitions, deux ans après l’échec cuisant de la phase de poules.

Francfort, vainqueur sortant de la Ligue Europa

L’année dernière, l’Eintracht Francfort a remporté la Ligue Europa au terme d’une séance de tirs au but face aux Rangers. Mais les choses sont bien différentes pour cette nouvelle saison. Onzièmes de Bundesliga l’an dernier, les Allemands n’ont pas commencé l’exercice 2022-2023 de la meilleure des manières. En quête d’une première victoire cette saison, le club a enfin réussi à gagner ce dimanche. Face au Werder Brême à l’extérieur, Francfort a gagné 4-3 dans la difficulté, dans un scénario fou. Corrigés par le Bayern Munich lors de la première journée (défaite 6-1), les Allemands sont à la peine. Après deux matches nuls et une victoire au forceps, ils figurent à la onzième place de Bundesliga. Ce mauvais début de saison est également associé au départ de leur atout numéro un, Filip Kostic, parti pour la Juventus. Mais Francfort reste tout de même un adversaire de taille pour les Marseillais, en raison de leur récente épopée européenne. N’oublions pas que l’année dernière, les Allemands ont éliminé le Barça en quarts de finale de la Ligue Europa, même si ce n’était plus le grand Barça. D’autant plus que l’OM s’est incliné deux fois contre le club allemand en 2018-2019. Les Marseillais affronteront l’Eintracht le 13 septembre prochain lors de la deuxième journée.

Kolo Muani avec Francfort

🏟 6 matchs

⚽️ 2 goal

🎯 3 assists

⏱ Décisif toutes les 71 minutes pic.twitter.com/ZS0WzFs26a — 📊Kolo Muani DataBase📊 (@MuaniKolo) August 29, 2022

Tottenham, le favori anglais

Ce n’est peut-être pas le club le plus réputé d’Angleterre mais Tottenham est certainement l’adversaire le plus sérieux du groupe. Dans la même situation que l’OM au classement de Premier League, Tottenham compte trois victoires et un match nul et se retrouve à la troisième place du Championnat. Seul Arsenal a réalisé le sans faute pour le moment en Angleterre. Quatrième de Premier League la saison dernière, l’équipe d’Antonio Conte réalise un bon début de saison et compter sur ses joueurs d’expérience, notamment Hugo Lloris dans les cages et Kane et Son en attaque. Auteur d’un doublé ce week-end, l’attaquant anglais prouve qu’il est encore bien en forme pour disputer la Ligue des champions dans quelques jours. Et justement, ce sera le match d’ouverture de l’OM le 7 septembre prochain, lors de la première journée. Solides mais pas invincibles, les hommes d’Antonio Conte affronteront d’abord West Ham et Fulham avant de retrouver les Olympiens. L’année dernière, Tottenham n’avait pas du tout brillé en Ligue Europa Conférence mais reste sur une qualification en huitièmes de finale la dernière fois qu’il a joué cette compétition, en 2020.

Richarlison chambre en jonglant en plein match avec Tottenham contre Nottingham Forest (2-0) le 28 août 2022pic.twitter.com/GV5WBhVn7Q — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) August 28, 2022

Le Sporting Portugal sous-estimé ?

Deuxième du Championnat du Portugal en 2021-2022, le Sporting Portugal est une équipe qu’il ne faut pas sous-estimer. D’abord parce que les équipes portugaises ont un coefficient UEFA équivalent aux équipes françaises et que le Sporting est sorti de son groupe la saison dernière en Ligue des champions, face à Dortmund et à l’Ajax Amsterdam notamment. L’histoire est en revanche bien différente lors de ce début de saison 2022-2023. Les Portugais sont treizièmes de leur championnat, avec seulement une victoire en quatre matches.

Depuis leur nul prometteur lors de la première journée face au club en tête à l’heure actuelle, Braga, le Sporting s’est fait corriger face à Porto (défaite 3-0) et face à Chaves à domicile, alors que les joueurs étaient en supériorité numérique. Le club peut nourrir de réels espoirs de bien figurer à nouveau cette année, même si Manchester City avait déroulé en huitièmes de finale face aux Portugais l’année dernière. Mais Marseille va devoir attendre un petit peu avant d’affronter les Portugais puisque les deux équipes se rencontreront début octobre.

➡️ Les résultats du week-end des adversaires de l’OM en LDC. 🇵🇹 Sporting Portugal 0 | 2 Chaves ❌ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham 0 | 2 Tottenham ✅ 🇩🇪 Werder Brême 3 | 4 Eintracht Francfort ✅#UCL | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/H8hXrFCZpv — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) August 29, 2022

Le calendrier de l’OM en Ligue des Champions

7 septembre, 21h : Tottenham – OM

13 septembre, 21h : OM – Francfort

4 octobre, 21h : OM – Sporting Lisbonne

12 octobre, 21h : Sporting Lisbonne – OM

26 octobre, 21h : Francfort – OM

1er novembre, 21 h : OM – Tottenham