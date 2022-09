L’OM vu comme la risée de la France par les Anglais

Dans 24 heures, l’OM va faire son grand retour en Ligue des champions. Les Phocéens se déplacent à Tottenham et ne font peur à personne outre-Manche. Crédit photo : Icon Sport.

L’OM, à jamais les premiers ? Pas en Angleterre où on pense plutôt l’inverse. Le dernier match de Ligue des champions de l’Olympique de Marseille s’est tenu en Angleterre en 2020, du côté de Manchester City. Presque deux ans après, rebelotte pour Marseille qui se déplace à Londres pour affronter Tottenham. Ce mercredi, Igor Tudor et ses joueurs vont tenter de rendre fiers tous les supporters et l’ensemble de la communauté marseillaise après tant d’années d’échec dans la compétition reine en Europe. L’OM n’a gagné que un seul match de Ligue des champions depuis dix ans et a même, malgré lui, perdu 12 matchs consécutifs en C1 entre 2012 et 2020. Il s’agit de la plus mauvaise série en Europe dans la compétition étoilée. 0 points en 2013/2014, 3 points en 2020/2021. La saison 2022/2023 est-elle la bonne pour Marseille ?

L’OM pas du tout crédible en Angleterre

Julien Laurens : “Ça les fait beaucoup rire les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions”

C’est Julien Laurens qui a constaté les faits lors d’une intervention sur l’After Foot chez RMC. Le consultant anglais de la radio sportive a annoncé comment était perçu l’Olympique de Marseille outre-Manche. Le tout malgré un très bon début de saison en Ligue 1. En effet, le club présidé par Pablo Longoria est leader à égalité de points avec son rival parisien. Mais le lourd passé historique en C1 pèse dans la balance, malgré une finale en Ligue Europa (2018) et une demi-finale la saison dernière en Ligue Europa Conference.

“Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi, Nuno Tavares, Sead Kolasinac… Les joueurs qui sont passés en Angleterre, ils les connaissent. Ils sont d’ailleurs très déçus qu’Alexis Sanchez soit suspendu. Ils lui auraient réservé un accueil particulier en tant que Gunners, rival de Tottenham. Même quand on joue les grosses équipes européennes, les Anglais, ça ne les intéresse pas. Alors les clubs français et l’OM encore moins à part le PSG. Ils ne connaissent pas Tudor. On a parlé un peu de l’OM parce que Bielsa y était avant Leeds mais à part ça, non. Ils regardent aussi les stats et ça les fait beaucoup rire les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions par exemple” a déclaré le correspondant britannique de RMC Sport. Alors, l’Olympique de Marseille peut-il y croire en terres londoniennes sans Alexis Sanchez suspendu ?