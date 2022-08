Pour le PSG, Thierry Henry prévient la France et… l’Europe !

Auteur d’un nouveau récital lors de la troisième journée de Ligue 1, le PSG a reçu un concert d’éloge après sa victoire terrassante contre Lille (1-7). Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry n’a pas hésité à envoyer un message à toute la concurrence européenne : ce Paris-là peut faire très, très mal…

En quittant le PSG face à Montpellier il y a une semaine, le score fleuve (2-5) n’a pas réussi à masquer la polémique autour du pénalty tiré par Neymar, que voulait transformer Mbappé. Une « affaire » qui a tenu en haleine les supporters toute la semaine, malgré les tentatives d’apaisement de la part des dirigeants parisiens, en notamment Christophe Galtier. Tous les médias ont plus parlé des bouderies de Mbappé que de la montée en puissance du PSG, impressionnant depuis la reprise des compétitions officielles. Nouvelle preuve ce dimanche, contre le LOSC, avec une gifle maison : 1-7 !

« Attention la France et attention l’Europe aussi ! »

Exceptionnel sur tous les plans, ce PSG est un régal pour les yeux et les supporters. Aucune fausse note contre le LOSC, un récital signé Neymar (2 buts) et Mbappé (3 buts) et un jeu proposé par les hommes de Christophe Galtier qui ne peut souffrir d’aucune critique tant le renouveau est présent. Interrogé après la rencontre sur le plateau d’Amazon Prime, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, Thierry Henry n’a pas manqué de mots pour qualifier ce PSG. Et une petite phrase résume parfaitement son propos : « Ce qui m’intéresse, c’est de voir ce que Messi, Neymar et Mbappé faisaient quand ils n’avaient pas la balle. Même à 5-1, 6-1, 7-1… ils revenaient défendre ensemble ! S’ils continuent comme ça, attention la France et attention l’Europe aussi ! ». Il est clair qu’à un moins d’un moins des débuts de la Ligue des Champions 2022-2023, inscrire 21 buts en seulement quatre matchs à de quoi faire trembleur du monde…

Thierry Henry à propos du PSG 💬 : « S’ils continuent comme ça, attention la France et attention l’Europe aussi ! » 🔥 (@PVSportFR) pic.twitter.com/bLjNqs83qw — ACTU_PSG_INSIDE.OFFICIEL (@ACTU_PSG_INSIDE) August 21, 2022

Thierry Henry sous le charme du PSG

Ébloui par ce PSG à qui rien ne résiste, Thierry Henry n’a pas hésité à étayer son propos : « Quand je vois une équipe comme ça, j’ai envie de jouer, c’est contagieux. Il y avait une vraie cohésion ». Et parmi les raisons de ce bonheur, l’ancien champion du monde 1998 s’est trouvé un nouveau chouchou en la personne de… Vitinha ! Le milieu de terrain portugais, première recrue de l’ère Luis Campos arrivée du FC Porto, s’est parfaitement adapté à la France. Et au système de jeu prôné par Christophe Galtier. « Cette action où Vitinha laisse passer la balle pour Neymar et Neymar la met à Hakimi mais s’il la prend, c’est fini. Mais comme je le dis bien souvent, ça ne sert à rien d’avoir des yeux si ton esprit est aveugle.

Et lui, son esprit, il voit clair avec… »

Henry/Galtier, ça match !

Nouvelle superstar des consultants TV, Thierry Henry semble clairement à l’aise dans son nouveau rôle. Et son aisance, micro en main, montre bien qu’il est le nouveau patron du PAF dans la filière foot. La clarté de ses analyses mêlée à sa bonne humeur, c’est un régal pour les yeux et les oreilles. Respecté de tous, l’ancien gunner peut même « se permettre » des choses comme cette scène mythique avec Christophe Galtier, avant la rencontre. Interrogé sur la polémique des pénalty et sur « qui doit tirer au PSG », Thierry Henry ne se démonte pas et va directement sonder le coach parisien à quelques mètres de là… Bonne humeur et respect : grande classe ! Si la France et l’Europe sont prévenus pour le PSG, les spectateurs le sont aussi pour la saison 2022-2023 : ce sera celle du roi Thierry !