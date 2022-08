Lille pense à Marcin Bulka (Nice) (INFO Média Foot)

En quête d’un renfort au poste de gardien de but, le LOSC songe à la piste menant à Marcin Bulka, portier de l’OGC Nice, qui a recruté Kasper Schmeichel cet été.

Pour mieux répondre à toutes les éventualités d’une longue saison, le LOSC aimerait du sang neuf au poste de gardien de but. Si Léo Jardim semble trouver une place de n°1 aux yeux du nouveau coach, Paulo Fonseca, les Dogues aimeraient une doublure plus solide que Lucas Chevalier (dont le départ est dans les tuyaux, l’ESTAC serait sur le coup). D’après nos sources, Lille songe à une piste en Ligue 1. Elle mène à Marcin Bulka, gardien de but de l’OGC Nice.

Schmeichel change tout

Pressenti pour être titulaire à Nice avant l’arrivée de Lucien Favre, Marcin Bulka a vu Kasper Schmeichel débarquer. Une signature qui n’avait pas manqué de faire réagir, avec humour, le portier niçois : « S’il arrive, je crois que je vais quitter le club. Cela fait partie du jeu, ce n’est pas grave (rire). C’est la concurrence, le football. Moi, je suis concentré sur le terrain et je fais le travail. Je suis prêt, je me sens bien et je l’ai montré sur le terrain je pense ». S’il semble d’accord pour accepter la concurrence du très expérimenté Schmeichel, Bulka pourrait aussi prendre le large vers un club où la concurrence sera moins forte. Selon nos infos, le LOSC pense au profil de Bulka et le challenge proposé pourrait mieux convenir au gardien polonais de 22 ans, sous contrat à Nice jusqu’en juin 2026.