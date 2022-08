Campos et le PSG veulent Rafael Leao et personne d’autre ! (INFO Média Foot)

Média Foot a été le premier média à évoquer l’intérêt très fort du PSG pour Rafaël Leao, la pépite du Milan AC. En coulisses, Luis Campos fait des pieds et des mains pour parvenir à le signer, lui qui l’avait déniché à Lille. Mais il y a une condition à son arrivée…

Christophe Galtier a vendu la mèche. Le PSG ne s’arrêtera pas à quatre recrues. Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos a encore l’ambition de faire trois joueurs. Un par ligne. Un défenseur, qui devrait être Milan Skriniar, le Slovaque de l’Inter Milan. Le dossier est pratiquement bouclé, il faut juste que l’InterMilan signe son successeur pour que le transfert se fasse. Juste une question de temps d’après nos infos. Un milieu de terrain, que Paris espère signer avant la fin de la semaine, en la personne de Fabian Ruiz. L’étape finale du dossier est en cours, ça discute autour des bonus. Mais sur le principe, le PSG, Naples et l’international espagnol sont ok. Ça va se signer à 25 millions d’euros. Et enfin, un attaquant, dont Média Foot vous a livré le nom avant tout le monde.

Un certain Rafaël Leao…

Campos ne veut que Leao

Rafaël Leao est un joueur bien connu en Ligue 1 puisqu’il a explosé aux yeux de l’Europe à Lille. Et qui l’a fait venir au LOSC ? Luis Campos, bien sûr. Celui-là même qui souhaite maintenant faire de lui un joueur du PSG. Il faut dire que depuis le LOSC, le garçon a bien poussé. Au Milan AC, il casse la baraque. Et si les Milanais sont champions d’Italie, ils le doivent à Zlatan Ibrahimovic et Rafaël Leao. Un talent que le PSG aimerait avoir dans son écurie. Nos sources indiquent qu’il est LA priorité. Et l’unique piste sur laquelle Luis Campos jette toutes ses forces.

Dossier compliqué car…

Mais le dossier est compliqué. Avant même de parler de la dimension financière et de la position du Milan AC, Paris doit régler un souci : ses départs. En attaque, Doha aimerait deux départs pour pouvoir bouger sur Rafael Leaosereinement. Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi sont les candidats au départ. Courtisé en Angleterre et en France, notamment par Rennes (information publiée en exclusivité par Média Foot, repris ensuite par L’Equipe), Arnaud Kalimuendo peut partir contre un chèque supérieur à 20 millions d’euros. Ce serait une étape vers Rafaël Leao. Mais pas forcément suffisante… La clé, clairement, c’est Icardi. Si l’Argentin part, tout devient possible pour le PSG dans le dossier Leao.

Leao, c’est combien ?

L’économie du salaire de Mauro Icardi, et un possible transfert, permettrait au PSG d’avoir une belle enveloppe. Car depuis le début de l’été, Luis Campos prépare cette offensive… Et les arrivées de Ekitike et Mukiele ont été convenues par des prêts avec option d’achat. Pourquoi ? Pour limiter les dépenses à court terme et offrir une marge de manœuvre plus importante à Paris sur la deuxième partie de son mercato. Et en cédant des garçons comme Wijnaldum, Paredes, Diallo, Dina Ebimbe ou encore Draxler, Paris augmente encore plus ses chances de pouvoir faire un malheur. Car le dossier Leao ne sera pas une petite opération. D’après nos infos, le Milan AC acceptera de discuter à partir de 70 millions d’euros. Mais Paris a déjà plusieurs idées en tête. Comme celle d’inclure un ou deux joueurs dans le deal. Les Milanais ont déjà des vues sur deux d’entre eux. Abdou Diallo en fait partie.