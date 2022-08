PSG : Avec cette signature, Kylian Mbappé met encore un peu plus la main sur le club…

Nouveau patron du PSG, Kylian Mbappé a vu son influence grandit cet été suite à sa prolongation de contrat. Après Luis Campos, le champion du monde voit Paris signer une nouvelle « recrue » made in Mbappé…

Le 27 juillet dernier, Média Foot publiait un article sans équivoque sur la nouvelle influence du camp Mbappé à Paris : « Au PSG, les Mbappé font la pluie et le beau temps… ». Depuis la prolongation surprise du champion du monde, le club parisien est à l’écoute des moindres désirs de sa star. Toutes les grandes décisions du club seraient prises en concertation avec Kylian Mbappé et ses parents, de plus en plus présents dans la vie du club. Et la tendance prend encore plus d’envergure ces dernières heures…

Un proche de Mbappé signe au PSG

Si Luis Campos tente de boucler le mercato du PSG, avec le recrutement de Bernardo Silva, Stefan de Vrij ou encore Leander Dendoncker, c’est sur un autre terrain que Paris vient de se renforcer. Après le départ de Jean-Martial Ribes de son poste de directeur de la communication (il était l’un des proches collaborateurs de Nasser Al-Khelaïfi et occupait ses fonctions depuis 2017 et a rejoint le groupe LVMH), le PSG vient d’officialiser le nom de son remplaçant. Il s’agit du journaliste Julien Maynard, qui officiait jusqu’à présent chez TF1. Proche de Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière, Julien Maynard est clairement un choix de la star parisienne… Une nouvelle preuve de son influence au sein du PSG, même si cela n’enlève en rien aux qualités de Julien Maynard, journaliste compétent qui a grandement participé au retour de l’émission Téléfoot sur le devant de la scène. Preuve de leur proximité, avec Kylian comme avec ses parents, au moment d’annoncer son choix de rester au PSG alors que tout le monde le disait partant pour le Real Madrid, c’est dans l’émission Téléfoot qu’il devait s’exprimer. Finalement, Paris a repris le contrôle du dossier et la gestion de la communication autour de l’annonce.

🔴 OFFICIEL – Julien Maynard devient le nouveau responsable de la communication au PSG ! ❤💙 pic.twitter.com/uBFS6UxphL — Vibes Foot (@VibesFoot) August 24, 2022

Mbappé est bien le n°1

Sur fond de « pénalty gate », le PSG a vu son début de saison émaillé par cette histoire de tireur de pénalty. Mbappé/Neymar, Neymar/Mbappé, qui doit tirer ? La place de n°1 est celle de Kylian Mbappé et Christophe Galtier se garde bien de changer les plans en faveur du Français. Paris a accepté les conditions du champion du monde pour prolonger. Il n’y a aucun doute sur le fait que le PSG fera tout pour Kylian Mbappé, même si cela doit être au détriment d’autres joueurs, Neymar inclus.