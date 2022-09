Juventus – PSG : Galtier a absolument besoin de cette victoire, voici pourquoi

Après avoir pris les rênes du PSG cet été, Christophe Galtier démarre son aventure européenne avec Paris contre un sacré morceau : la Juventus. Et pour asseoir son statut, le technicien français a besoin de frapper fort.

A la surprise générale, Christophe Galtier a été nommé entraîneur du PSG. Un choix qui contraste avec l’ensemble de ceux fait par les Qataris depuis leur arrivée à la tête du club, en 2011. Une décision assumée, qui s’intègre dans la nouvelle politique de Doha : plus de bling-bling. Et si les supporters rêvaient de Zinedine Zidane sur le banc parisien, ils héritent d’un technicien chevronné mais sans aucune référence européenne. Son entame en Ligue des Champions est cruciale, à bien des raisons.

Galtier doit envoyer un message

Ce que Christophe Galtier a fait à l’ASSE, dans la performance comme dans la durée, c’est très fort. En relevant le défi lillois pour terminer champion de France, en battant le PSG, c’est encore plus fort. Mais force est de constater qu’il n’a aucune expérience ni référence en Ligue des Champions. Et cette carence cristallise principalement les doutes quant à sa capacité à pouvoir mener la bande à Neymar à la victoire finale. Voilà pourquoi ce premier match contre la Juventus Turin est essentiel. Christophe Galtier doit envoyer un message d’entrée de jeu. Il doit pouvoir montrer qu’il est le patron d’une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes formations européennes. Il doit prouver sa valeur, comme il le fait en Ligue 1 depuis plus d’un mois, avec brio. Plus que la simple victoire, il y a aussi la manière qui comptera.

❤️💙 Le calendrier du PSG en Ligue des Champions : 📆 6 sept. : PSG – Juventus 📆 14 sept. : Maccabi – PSG 📆 5 oct. : Benfica – PSG 📆 11 oct. : PSG – Benfica 📆 25 oct. : PSG – Maccabi 📆 2 nov. : Juventus – PSG — Actu Foot (@ActuFoot_) August 27, 2022

Premier vrai test

Vis-à-vis des équipes européennes, mais surtout pour ses joueurs, Christophe Galtier peut frapper fort. Nombre sont les joueurs de son effectif à être bien plus chevronnés que lui en Ligue des Champions. A lui seul, Sergio Ramos peut même donner des leçons à tous ses coéquipiers… En patron, Galtier a besoin d’une victoire contre la Juventus. Elle lancera parfaitement la campagne européenne de son équipe et elle lui permettra d’asseoir pleinement son statut. La Ligue 1, c’est une chose. La Ligue des Champions, c’est une autre histoire. Et c’est justement pour la gagner que Paris a misé sur lui.