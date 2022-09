Sanchez-Payet : Igor Tudor a de l’or entre les mains, l’OM pourrait en profiter !

Auteur d’un bon début de saison, l’OM semble retrouver le bon chemin alors que les tensions entre les joueurs et le nouvel entraîneur Igor Tudor s’amenuisent. Avant de se lancer dans sa campagne européenne en Ligue des Champions, le Croate peut compter sur une magnifique association entre Sanchez et Payet.

Que l’été a été compliqué pour les Marseillais ! Après le départ précipité de Jorge Sampaoli, le remplaçant Igor Tudor a eu du mal à convaincre le vestiaire depuis son arrivée. Très dur avec ses joueurs, sa manière de travailler n’a pas plu à la plupart des joueurs et la mauvaise ambiance a vite régné, alors que la série de matches amicaux en juillet a beaucoup inquiété. Le début de saison, marqué par la mise à l’écart de Dimitri Payet du onze de départ, a été réussi puisque les Marseillais restent au contact du PSG en Ligue 1. Plus qu’un bon départ, c’est maintenant vers la Ligue des Champions que l’OM va se tourner, avec pour objectif de sortir de son groupe.

Un gros recrutement à la disposition de Tudor

Cet été, l’OM a sûrement été l’un des clubs européens qui a le plus recruté. Si bien qu’Igor Tudor pourrait presque aligner un onze composé uniquement de nouvelles recrues. Pour le retour de Marseille dans la plus belle des compétitions, le Croate dispose d’un magnifique effectif et tous les espoirs sont permis pour se lancer dans quelques jours dans un groupe abordable en Ligue des champions. Le gros coup de l’été réalisé par Pablo Longoria est sûrement l’arrivée de la star chilienne Alexis Sanchez. A 33 ans, l’attaquant a déjà montré ses bonnes dispositions comme lors du festival face à Nice. Auteur d’un doublé, Alexis Sanchez semble être la bonne solution pour continuer sur cette voie.

Alexis Sanchez est le joueur le plus trouvé par Dimitri Payet aujourd’hui. ✨ Un duo prometteur qui peut faire très mal cette saison 🤯🇫🇷🇨🇱#OGCNOM pic.twitter.com/w6Up7D4LdS — BeFootball (@_BeFootball) August 28, 2022

Le retour de Payet au premier plan

S’il a visité le banc des remplaçants depuis le début de la saison, Dimitri Payet a fait son retour en tant que titulaire contre Nice. Écarté par Tudor en raison d’une méforme selon le Croate, le Réunionnais n’a pas lâché l’affaire et son retour peut faire le plus grand bien aux Marseillais. Associé à Alexis Sanchez, le duo pourrait faire des dégâts lors de la phase de poules. C’est Igor Tudor qui a les cartes en main. S’il décide de continuer avec Payet, le Réunionnais pourrait faire des étincelles avec la star chilienne. L’OM vient de réaliser sa meilleure performance depuis longtemps face au rival niçois et devrait aborder la Ligue des champions dans les meilleures conditions.