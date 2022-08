Après Guendouzi et Gerson, ça part en vrille une 3e fois entre Tudor et un joueur de l’OM !

La méthode d’Igor Tudor semble avoir un peu de mal à se greffer à l’environnement marseillais… Après des clashs musclés avec Matteo Guendouzi et Gerson, l’entraîneur de l’OM vient de connaître une nouvelle altercation avec un autre joueur de son effectif.

C’est chaud à l’OM !

Si la cité phocéenne est connue pour ses ambiances électriques, c’est encore plus le cas depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Le technicien croate semble vouloir monter encore le niveau de Jorge Sampaoli, volontiers volcanique avec ses joueurs et sur le terrain. Sauf qu’avec le Croate, ça monte plus vite et plus fort. Lors de la préparation estivale, Matteo Guendouzi se serait attrapé avec son nouvel entraîneur. Une prise de bec sans conséquence, a priori, mais qui a donné le ton… Quelques jours plus tard, lors du stade en Angleterre, c’est Gerson qui s’est frotté au caractère sanguin de Tudor. Sauf que cette fois, le ton est monté plus haut. Et le Brésilien a même voulu quitter le stage !

Payet éteint le feu

La préparation estivale, bouillante, n’a toutefois pas altérer le démarrage de la saison marseillaise en Ligue 1. Victoire nette et sans bavure contre Reims (4-1) et une prestation bien plus aboutie que le niveau de jeu affiché lors des amicaux. A priori, Igor Tudor tient son groupe et Dimitri Payet a confirmé que tout allait bien : « Dimitri Payet n’a jamais demandé de réunion. Jamais rien n’a été demandé par aucune joueur. Pablo est venu nous parler mardi pour nous faire le point sur la préparation et les objectifs de la saison. On a essayé encore une fois de nous déstabiliser… (…) Est-ce que le groupe vit bien ? Direct dans le vif du sujet ! Le groupe travaille bien en tout cas. On a la même ambiance que la saison dernière, tout va bien ».

Tudor – Amavi : épisode 3

Après les mots rassurants de Dimitri Payet, et la belle victoire de l’OM pour son entame officielle 2022-2023, on apprend néanmoins que la tension n’est pas totalement redescendue… En effet, un nouveau clash aurait éclaté entre Igor Tudor et l’un de ses joueurs. La troisième victime : Jordan Amavi ! Le journal L’Equipe rapporte une scène musclée entre les deux hommes. Et Igor Tudor aurait même lâché : « Tant que je serai là, tu ne joueras plus jamais ! ». Depuis ce clash, Jordan Amavi s’entraîne tout seul, dans un coin. Le défenseur est prié de se trouver un club sous peine d’évoluer en équipe réserve toute la saison. Prêté à Nice sur la fin de saison dernière, Jordan Amavi ne devrait pas avoir de mal à se trouver une porte de sortie d’ici le 31 août.

Inquiétant pour la suite ?

Cette nouvelle altercation entre un joueur et Igor Tudor n’en reste pas moins « inquiétante ». En effet, le contexte est favorable à l’OM après une première victoire large et méritée. Le groupe s’appuie sur ce succès, avec le sourire. Mais quand les résultats ne seront pas au rendez-vous, que les victoires ne seront plus là pour régler les tensions, comment cela va se passer ? Le caractère explosif de Tudor, et son désir d’être la nouvelle autorité du club, pourrait devenir un vrai problème pour l’OM. Et dans une cité volcanique, qui s’embrase plus facilement qu’ailleurs, pas sûr qu’un tempérament aussi fort soit la meilleure option pour durer…