Entre l’OM et Tudor, la confiance est totalement brisée…

Coupable de ne pas avoir communiqué le score du match Sporting – Francfort à ses joueurs, Igor Tudor est le grand responsable de l’élimination marseillaise en Coupe d’Europe. Une erreur qui pourrait lui faire perdre totalement la confiance de son vestiaire, qui se sentirait trahi.

Tout peut aller très vite dans le football, particulièrement à l’OM où la régularité est si difficile à entretenir pour un entraîneur. Après la récente élimination en Ligue des Champions mais surtout la dernière place du groupe, qui écarte l’Europa League, Igor Tudor est déjà dos au mur et face à une obligation de résultat.

Un manque de communication fatal ?

C’est un scénario assez invraisemblable qui s’est produit ce mardi au Stade Vélodrome et qui pourrait couter la place d’Igor Tudor. Alors que Francfort menait sur le terrain du Sporting, la qualification était assurée par le match nul (1-1) face à Tottenham. Seulement les Marseillais n’ont pas été avertis de ce résultat par Igor Tudor et ont concédé un but sur contre à la 95e minute, éliminant l’OM de la Ligue des Champions et de l’Europa League.

👉🏼Hier, Igor Tudor a lui-même décidé de ne pas avertir les joueurs du résultat de l’autre match. Il ne voulait pas perturber l’équipe et la laisser dans son match.

Les joueurs sur le terrain ont très mal vécu le fait de ne pas être mis au courant, et l’ont fait savoir. (RMC) pic.twitter.com/IH6mMy1QON — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 2, 2022

Un lien rompu avec ses joueurs

Si le coach croate assure qu’il n’a pas pu avertir ses joueurs à cause du bruit dans le stade, RMC Sport rapporte qu’il ne voulait perturber ses joueurs. Une décision incomprise par Mattéo Guendouzi et plusieurs coéquipiers qui ne se seraient assurément pas autant projetés vers l’avant en fin de match, alors qu’ils étaient déjà qualifiés. Le lien entre le vestiaire marseillais et son coach est fragilisé au moment où l’OM peine en championnat.

L’Olympico décisif

Grâce au début de saison canon des Marseillais, Igor Tudor avait rapidement balayé tous les doutes à son sujet émis lorsqu’il a rejoint le club cet été. Toutefois, l’OM traverse une période difficile. Au-delà de son élimination européenne, le club patine en championnat et reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Actuellement 5e de Ligue 1, la réception du rival lyonnais ce dimanche va conditionner la suite de la saison marseillaise, et notamment l’avenir d’Igor Tudor, qui pourrait être évincé en cas de défaite. De plus, le dernier match avant la longue trêve hivernale sera contre l’AS Monaco, un autre choc en prévision pour un OM en crise.