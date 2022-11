OM – OL : Ce match qui peut sceller le sort d’Igor Tudor

Éliminé de toutes les compétitions européennes, dans une série de 4 matchs sans victoire en Ligue 1, Igor Tudor n’a pas le droit à l’erreur pour le prochain Olympico. Une défaite contre Lyon pourrait clairement le mettre en danger…

C’est peu dire que l’Olympique de Marseille est actuellement dans une période compliquée. Sur une série de 5 matchs consécutifs sans victoire (dont 4 défaites) entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, les Marseillais ont perdu gros ces dernières semaines. Dauphins du PSG pendant une bonne partie de la saison jusqu’ici, les Phocéens ne sont plus que cinquièmes, à 6 points du RC Lens. En Ligue des Champions, l’OM pouvait encore espérer se qualifier dans un groupe très resserré, mais les deux défaites consécutives contre Francfort et Tottenham ont scellé les ultimes espoirs.

Selon RMC, le staff d’Igor Tudor pourrait être renforcer afin de lui apporter l’aide nécessaire pour qu'il puisse se concentrer sur l’essentiel, notamment sur les décisions à faire pendant les matchs.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/iZL2IPPOfc — Fabien (@Beye13) November 3, 2022

Encore deux grosses affiches avant la trêve

Alors que l’OM jouait une partie de sa saison ces dernières semaines, le résultat est sans appel : les Marseillais ont loupé le coche. Après cette période compliquée, Tudor et ses hommes sont encore loin d’en avoir terminé, puisque les deux dernières rencontres avant la coupure s’annoncent également délicates. Ce dimanche soir, les Phocéens reçoivent Lyon pour une affiche de gala entre prétendants au podium. En guise de dernier match avant la trêve, l’OM se déplacera à Monaco, pour affronter un autre concurrent direct. L’heure de souffler n’est pas encore arrivée pour les Marseillais.

𝗗𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝘃𝗲 👊 Nous aurons besoin de toute la #TeamOM dans les rangs de l'@orangevelodrome pour soutenir nos Olympiens pour l’un des chocs de la saison 🏟🔥 Les dernières places #OMOL sont dispos ⤵️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 3, 2022

Tudor bientôt sur la sellette ?

Avec cette élimination précoce en Ligue des Champions, le technicien croate se sait sous pression, d’autant plus que son bilan récent en championnat ne parle pas en sa faveur. Les deux rencontres qui arrivent seront décisives pour l’avenir de Tudor. Avec deux succès, les Phocéens peuvent espérer retrouver une place sur le podium, et aborder la seconde partie de saison en bonne posture. En revanche, deux échecs pourraient conduire les Olympiens à une huitième place en championnat, dont l’OM ne se relèverait sans doute pas. Igor Tudor le sait, les rencontres contre Lyon et Monaco vont marquer un tournant dans la saison, dans un sens comme dans l’autre.