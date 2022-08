La folie Alexis Sanchez s’empare de l’OM, des images hallucinantes à Marseille !

Il est là… Alexis Sanchez vient d’arriver à Marseille et devrait s’engager avec l’OM après s’être libéré de son contrat avec l’Inter Milan. Des scènes de liesse fleurissent depuis hier soir, la cité phocéenne est en ébullition complète.

Depuis que Frank McCourt est arrivé à l’OM, il n’a sans doute jamais réalisé d’aussi gros coup. Peut-être avec Mario Balotelli, star du football italien, qui est venu faire chavirer le Vélodrome. Cette fois, c’est au tour d’Alexis Sanchez, légende du foot chilien et ancien cador d’Arsenal, du FC Barcelone et de Manchester United, de poser ses valises à Marseille. Après s’être libéré de son contrat avec l’Inter Milan (moyennant un tout petit chèque de 10 millions d’euros), l’attaquant de 33 ans a dit oui à l’OM. Comme prévu depuis 24 heures, il a fait son arrivée à Marseille dans la soirée de mardi. Et c’est déjà la folie…

Accueil exceptionnel pour Alexis Sanchez à Marseille. 🥵🔥 🎥 @elyalenanoah pic.twitter.com/uSgVu05qWJ — Actu Foot (@ActuFoot_) August 9, 2022

Marseille s’enflamme

Attendu comme le messie, Alexis Sanchez a reçu un accueil digne d’une Rockstar. Il suffit de voir les images diffusées sur les réseaux sociaux ces dernières heures pour comprendre l’ampleur du phénomène. Avant même d’avoir enfilé la tunique blanche et bleue, avant même d’avoir tout simplement signé à l’OM, Alexis Sanchez est un considéré comme un dieu. A peine a-t-il posé le pied à l’aéroport de Marignane que des centaines de supporters l’attendaient de pied ferme. Fumigènes, banderoles et bien sûr écharpes et maillots aux couleurs phocéennes : le peuple olympien a sorti le très grand jeu. Visiblement très chaud lui-aussi, Alexis Sanchez s’est offert un demi bain de foule en allant saluer activement ses nouveaux fans. Clairement, le mariage est déjà électrique et la suite promet de faire des étincelles, sur et hors du terrain.

Le gros coup de Longoria…

Après un mercato ciblé, avec des renforts défensifs à tous les postes et des signatures intéressantes comme Luis Suarez et Jordan Veretout, l’OM tente un gros coup. Pablo Longoria a obtenu le feu vert de Frank McCourt pour sortir le chéquier et faire venir une star à l’OM. Une tête d’affiche pour incarner le projet marseillais et son retour en Ligue des Champions. Expérimenté et habitué aux grandes soirées européennes, Alexis Sanchez sera parfait pour emmener l’OM vers l’atteinte de tous ses objectifs. En espérant que la folie marseillaise ne sera pas celle d’une seule soirée…