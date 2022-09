OM : Guendouzi, ça commence à devenir du très lourd… En route pour la Coupe du Monde ?

Après le départ de Mandanda et la mise à l’écart de Payet, l’OM s’appuie sur un nouveau taulier nommé Mattéo Guendouzi. Performant, déterminé et ambitieux, le milieu de terrain français affiche un niveau bluffant.

Comme beaucoup d’autres Marseillais, Mattéo Guendouzi a eu bien du mal à accepter le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor. Peu convaincu par l’attitude du Croate dès sa prise de fonction, le Français est pourtant l’un des tauliers de l’effectif de Tudor et il est un des meilleurs éléments de l’OM depuis l’année dernière.Progressant au fil des mois, Guendouzi peut vraiment espérer faire partie de l’effectif de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Solide, le milieu de terrain a su passer au-dessus des tensions avec le nouvel entraîneur pour devenir un des meilleurs éléments de Ligue 1.

Jeune pépite formée au PSG

Mattéo Guendouzi a passé la quasi-totalité de son parcours junior au PSG avant de finir sa formation à Lorient et de débuter sa carrière professionnelle dans ce club. Connu pour ses problèmes de comportement qui lui valent une mise à l’écart du groupe redescendu en Ligue 2, il signe tout de même à Arsenal en 2018, à l’âge de 19 ans. C’est avec le club de Premier League qu’il se révèle et que ses qualités techniques se découvrent au grand jour. Très talentueux et doté de capacités physiques exceptionnelles, le milieu de terrain intéresse malgré son manque de discipline.

Elément central à l’OM

Arrivé à l’OM en 2021 après avoir été prêté une saison à l’Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi n’a pas mis longtemps avant de convaincre à Marseille. Définitivement Marseillais depuis cet été, le milieu de terrain français est un élément incontournable de l’effectif de Tudor et il pourrait bien porter son équipe vers les sommets. Convoqué en Equipe de France depuis 2019, il joue pour la première fois l’année dernière avec les Bleus et il peut espérer une sélection cette année, alors qu’il est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1. Présent en juin dernier pour la Ligue des Nations, Mattéo Guendouzi n’a été titulaire que deux fois pour le moment, lors des deux rencontres face à la Croatie. Mais vu son évolution, la probable absence de Paul Pogba et sa bonne forme du moment, il peut clairement rêver du Mondial…