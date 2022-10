OM : La plus grosse valeur marchande du club, c’est lui !

Étincelant depuis son arrivée à l’OM, Matteo Guendouzi ne cesse de prendre de l’ampleur dans l’écurie phocéenne. Au point d’être aujourd’hui la plus grande valeur marchande du club, avec une estimation à 25 millions d’euros.

Déjà titulaire indiscutable la saison dernière sous Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi fait également l’unanimité auprès de son nouveau coach Igor Tudor. Prêté par Arsenal la saison dernière, le milieu de terrain a été acheté par l’OM cet été contre 11 millions d’euros et a sécurisé son international français jusqu’en juin 2025.

Une parfaite adaptation à Tudor

Formé au poste de milieu central, Matteo Guendouzi s’est parfaitement adapté au dépassement de fonction imposé par son nouvel entraîneur. En effet, dans son système préférentiel (3-4-1-2), Igor Tudor a décidé de titulariser le natif de Poissy en soutien de l’attaquant de pointe. C’est donc en tant que milieu offensif que Guendouzi brille depuis le début de la saison en témoigne ses 2 buts et 2 passes décisives en 15 matchs. Ce nouveau positionnement lui permet d’exploiter ses qualités de percussions et permet à Rongier et Veretout d’évoluer un cran en dessous afin d’assurer les taches défensives.

Un joueur fiable

Désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2025, la valeur marchande de Matteo Guendouzi est estimée par le site Transfermarkt à hauteur de 25 millions d’euros, ce qui le place en première position de l’effectif marseillais devant Gerson et Under (22 millions). Pour autant, lorsque le jeune joueur formé à Lorient évoluait à Arsenal, cet indicateur était monté jusqu’à 50 millions d’euros. À seulement 23 ans, Matteo Guendouzi possède déjà une solide expérience notamment grâce à son passage dans le club du nord de Londres où il s’était imposé dans l’entrejeu des gunners.

En route vers le Mondial

Son prêt plus confidentiel au Hertha Berlin a également été bénéfique pour le milieu de terrain français. En Allemagne, il a notamment développé ses qualités offensives. Mais surtout, Matteo Guendouzi est un joueur fiable. Très rarement blessé et toujours régulier dans ses performances, il a notamment disputé 56 matchs sous le maillot marseillais la saison dernière, sans compter ses apparitions en Equipe de France. Autant de qualités qui pourraient bien lui permettre de figurer dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le prochain Mondial, d’autant plus que l’entrejeu français est décimé par les absences…