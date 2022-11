Coupe du Monde : La douche froide pour Jonathan Clauss (OM) ?

Pressenti pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss pourrait finalement ne pas être retenu par le sélectionneur. Un gros coup dur à prévoir pour le latéral marseillais, pourtant en grande forme depuis le début de la saison ?

Il ne reste plus que quelques heures à attendre pour connaître la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, qui démarre le 20 novembre prochain par la rencontre entre le pays hôte et l’Equateur. Ce mercredi, au journal de 20 heures de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France livrera les noms des 23, 24 ou 25 joueurs qui seront du voyage. Et dans les dernières indiscrétions livrées par la presse spécialisée, un Marseillais commence à serrer les dents…

Il s’agit du défenseur de l’OM, Jonathan Clauss.

Clauss pas dans la liste ?

Fraîchement appelé par Didier Deschamps lors de son extraordinaire saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss a été retenu lors des derniers rassemblements suite à ses bons débuts avec l’OM. Et depuis plusieurs mois, le néo-international croit de plus en plus à sa présence au Mondial. “C’est une fierté d’être convoqué avec l’équipe de France en plus c’est la troisième consécutive. Je n’ai encore jamais participé à une compétition de ce niveau (Coupe du Monde) là donc moi m’attendre à quelque chose ce n’est pas possible. Si ça se fait ça sera encore tout nouveau pour moi”. Mais il semble que les dernières prestations du Marseillais avec les Bleus n’aient pas été suffisamment convaincantes… En effet, d’après le journal L’Equipe, sa présence dans la liste de Didier Deschamps ce mercredi soir serait “incertaine”.

La présence de Jonathan Clauss dans la liste des Bleus est très incertaine, selon @lequipe. 🇫🇷😐 pic.twitter.com/1nB16Xrgrq — Actu Foot (@ActuFoot_) November 8, 2022

Deschamps doute

Sur le côté droit, le sélectionneur de l’équipe de France pourrait opter pour un choix plus sécurisant à ses yeux : Benjamin Pavard. Héros de la Coupe du Monde 2018, le joueur du Bayern Munich évolue régulièrement à ce poste en Bleu, même s’il joue plutôt dans l’axe avec son club. William Saliba, en très grande forme avec Arsenal, a lui aussi été testé à droite. Et il n’est pas impossible qu’une surprise de dernière minute fasse son apparition. Mohamed Simakan, excellent avec Leipzig, est une option de plus en plus évoquée. Avec 2 buts et 5 passes décisives, il est le défenseur français le plus décisif offensivement cette saison. Des statistiques qui pourraient faire la différence, au détriment d’un Jonathan Clauss régulier mais peut être encore trop juste pour le très haut-niveau international.