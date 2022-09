Affaire Pogba : Retour sur la polémique du grand n’importe quoi…

A moins de trois mois du début de la Coupe du monde au Qatar, une sombre affaire voit le jour ces derniers jours dans le clan Paul Pogba. Au lendemain d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux par son frère aîné, une information concernant l’ouverture d’une enquête pour « tentatives d’extorsion ».

C’est une affaire dont on aurait préféré se passer… Samedi, une vidéo postée sur les réseaux par le frère aîné de Paul Pogba, Mathias, incrimine le champion du monde 2018 avant que celui-ci réponde le lendemain dans un communiqué publié par ses avocats, dénonçant des « menaces » et des « tentatives d’extorsion en bande organisée » à son encontre. La famille qui paraissait plutôt soudée autrefois risque de passer de mauvais moments. Déjà incertain pour la prochaine Coupe du Monde en raison d’une blessure au genou droit, Paul Pogba va passer de longs mois au cœur d’une bataille juridique contre son propre frère.

Jean-Marc Ettori (président du Tours FC) sur le passage de Mathias Pogba au club en 2018/19 : « On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire. Et en plus il vous propose de venir faire un match amical à Tours (…) On a jamais eu l’argent (80.000€) » (Le Figaro) pic.twitter.com/vmdvxtLUpn — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2022

Une bataille fratricide

C’est d’abord Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, qui a lancé les hostilités en affirmant dans une petite vidéo avoir « des révélations à faire » sur son frère. Et la réponse de celui-ci n’a pas tardé le lendemain lorsqu’un communiqué est apparu sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, les avocats et Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, annoncent qu’une enquête est en cours en France et en Italie, tout en décidant de ne plus donner de détails en attendant le verdict. Directement visé par des tentatives d’extorsion, Mathias Pogba a répondu sur Twitter dans la foulée en avisant ses lecteurs de faire attention à la « manipulation des médias et des autorités ». Il en a rajouté une couche ce mardi dans une vidéo en niant totalement les accusations contre lui. Selon lui, les sommes d’argent en question ont été confiées à des « amis d’enfance » dans la plus grande légalité.

La régie dans l’oreillette: “coupez le il est en roue libre le con” #pogbagate #FIFA pic.twitter.com/Vl8AiwSrtC — Goaldorak (@Goaldorak2) August 30, 2022

Un danger pour l’Équipe de France

Si cette affaire devrait prendre du temps avant d’être réglée, elle n’arrive pas vraiment au bon moment pour l’Équipe de France. Didier Deschamps aurait bien aimé ne jamais en entendre parler mais dans moins de trois mois, il va devoir composer son équipe pour disputer la Coupe du Monde au Qatar et cette nouvelle risque de poser problème. Demandant de la patience et que sa version des faits soit écoutée, Mathias Pogba a également cité le nom de Kylian Mbappé dans ses vidéos, mentionnant de « faire attention » à l’un de ses amis en Équipe de France. Une chose est sûre, c’est une très mauvaise nouvelle pour le football français et il faudra s’armer de patience pour passer les étapes de cette affaire.