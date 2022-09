PSG : Neymar, des stats de fou furieux… Et ce n’est que le début !

Jamais un joueur du PSG n’avait inscrit 8 buts après 7 journées. Au top de sa forme, Neymar éblouit et pourrait signer la plus grosse saison de toute sa carrière.

Une nouvelle fois buteur lors du match face à Brest pour la septième journée de Ligue 1, Neymar réalise un début de saison exceptionnel et semble être au sommet de sa forme comme on ne l’a jamais connu. Aux côtés des autres grandes stars parisiennes, c’est lui qui entame de la meilleure des manières l’exercice 2022-2023 en étant au rendez-vous à chaque fois. Avec le PSG, Neymar peut espérer participer à une saison record en Championnat cette année. Déjà buteur à huit reprises en sept journées de Ligue 1, le Brésilien n’a jamais connu meilleur départ. Pas même au Barça, où il était une grande star avant de rejoindre les Parisiens. Grâce à lui, le club de la capitale peut espérer accomplir son objectif ultime.

Les paroles très élogieuses de Christophe Galtier envers Neymar. « J’ai découvert que Neymar était un joueur qui travaillait énormément pour l’équipe, que ça soit offensivement mais aussi dans l’envie de récupérer le ballon. » @PSG_inside pic.twitter.com/zaLpeFXjYG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 13, 2022

Neymar prêt à briller au PSG

En difficulté depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar n’a jamais vraiment semblé très à l’aise dans son équipe, ne disputant que la moitié des matches environ chaque saison. Mais cette année, il a été présent sur chaque rencontre pour le moment en étant décisif quasiment à chaque fois. Avec ses huit réalisations, il a aussi délivré six passes décisives en Ligue 1. S’il est parfois touché par le manque d’altruisme de Kylian Mbappé, Neymar pourrait bien être l’élément le plus important de la saison pour le PSG. Dans l’objectif de remporter la Ligue des champions, le Brésilien pourrait se révéler être le principal acteur de la campagne européenne.

Proche de devancer Mbappé ?

S’il a débuté la saison parfaitement, ses performances sont pour le moment plus convaincantes que celles de Kylian Mbappé et il pourrait devenir l’élément principal côté parisien. De quoi créer un climat de tension avec le champion du monde, alors que leur relation est scrutée depuis le début de la saison. Mbappé de son côté pourrait être agacé par la réussite exceptionnelle de son coéquipier, alors qu’il aurait œuvré cet été pour son départ. Leur relation tendue peut être plus qu’un problème entre eux s’ils commencent à se concurrencer en étant coéquipiers.