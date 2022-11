Dans quel état l’OM va retrouver Jonathan Clauss… ?

Après avoir longtemps rêvé d’une participation à la Coupe du Monde, Jonathan Clauss a vu ses espoirs partir en fumée. Didier Deschamps ne l’a pas retenu et les conséquences, psychologiques, pourraient être difficiles à gérer pour le défenseur de l’OM.

C’est incontestablement le plus grand perdant de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Jonathan Clauss, pourtant convoqué lors des quatre derniers rassemblements, n’a pas vu son nom cité au moment de l’annonce du sélectionneur, et ne sera pas du voyage au Qatar. Une désillusion conséquente pour le joueur marseillais, qui pouvait légitimement prétendre à une place dans le groupe tricolore.

🔴 Jonathan Clauss a perdu gros en quelques jours 😔🙏 ❌️ Élimination en Ligue des Champions

❌️ Absent de la liste pour la Coupe du Monde Courage à lui 🙌 pic.twitter.com/v14KHWkcQf — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) November 9, 2022

Un coup d’arrêt dans sa progression fulgurante

Depuis quelques années, Clauss a connu une incroyable ascension, évoluant encore en amateur du coté d’Avranches en 2017. Depuis son arrivée à Lens en 2020, il s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs droits du championnat, notamment grâce à une excellente contribution offensive : 8 buts et 17 passes décisives en deux saisons sous les couleurs du RC Lens. Cette montée en puissance lui avait permis de découvrir les Bleus en mars dernier, avec notamment une première titularisation contre l’Afrique du Sud. Depuis, Clauss a connu 6 apparitions sous le maillot tricolore, et pouvait alors rêver de poursuivre sa progression en participant au Mondial 2022, d’autant plus que la concurrence au poste de défenseur droit n’a jamais été conséquente en équipe de France.

22 – Jonathan Clauss est impliqué sur 22 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (6 buts, 16 assists), au moins 6 de plus que tout autre défenseur/piston des 5 grands championnats européens sur la période. Absent. pic.twitter.com/YYrYCtiHVq — OptaJean (@OptaJean) November 9, 2022

Une décision dure à digérer

Clauss ne verra pourtant pas le Qatar, et doit désormais accepter ce qui s’apparente à un immense coup dur, le premier pour lui depuis des années. Le joueur de l’OM sortait pourtant d’un début de saison convainquant, avec déjà 6 offrandes distribuées. Cette édition 2022 était sans doute pour lui sa seule opportunité de prendre part à un Mondial, compte tenu de son âge relativement avancé (30 ans). Psychologiquement, l’ancien lensois va probablement avoir du mal à s’en remettre, et cela pourrait déteindre sur ses performances, alors que l’OM doit encore se déplacer à Monaco ce dimanche pour la dernière journée avant la trêve. Entre les mauvais résultats de son équipe récemment et sa non-convocation pour la Coupe du Monde, Clauss s’imaginait probablement vivre une fin d’année 2022 bien différente…