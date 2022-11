OM : Ce Marseillais qui a un très gros coup à jouer au Mondial…

En l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi est clairement le joueur qui peut prendre une vraie place en équipe de France. Étincelante avec l’OM, sa carrière peut prendre un véritable tournant au Qatar.

A l’approche de la Coupe du monde au Qatar dans quelques semaines, l’Equipe de France connaît quelques difficultés avec une liste d’absents qui ne cesse de s’allonger ces derniers temps. Si N’Golo Kanté avait déjà annoncé son forfait il y a deux semaines, Paul Pogba a révélé qu’il ne sera pas non plus de la partie ce lundi. L’absence de deux cadres du milieu de terrain des Bleus rebat les cartes pour la sélection de Didier Deschampsmais un nom ressort récemment pour devenir le nouveau pilier en Equipe de France. Très bon avec l’OM depuis 2021, Mattéo Guendouzi figure parmi les principaux candidats pour une sélection au Qatar. L’occasion de prendre un nouveau tournant.

Un choix évident

En progrès depuis le début de sa carrière professionnelle, Mattéo Guendouzi continue d’impressionner depuis qu’il est un joueur de l’OM. Excellent sur le terrain la saison dernière où il était encore prêté par le Hertha Berlin, le Français a disputé tous les matches de Ligue 1 du club. Parmi tous les choix qui s’offrent à Didier Deschamps, celui-ci est peut-être le plus évident. Déjà présent à six reprises avec les Bleus, Guendouzi a déjà fait une apparition lors des éliminatoires de la Coupe du monde en fin d’année dernière, en match amical et aussi en Ligue des nations cette année, comptabilisant alors deux titularisations. Buteur à deux reprises en Ligue des champions cette année, il n’a pas pu empêcher le rêve de l’OM de se terminer.

Un tournant au Qatar ?

Alors que Mattéo Guendouzi devient un choix de plus en plus évident pour une sélection en Equipe de France pour la Coupe du monde, le Français a donc de grandes chances d’être lancé dans une grande compétition internationale, alors que la France doit absolument retrouver des couleurs après une année compliquée. Pour affronter le Danemark, la Tunisie et l’Australie, l’Equipe de France aura besoin de compter sur des joueurs de confiance, notamment au milieu de terrain. Si les absences de Kanté et de Pogba affaiblissent sérieusement l’équipe, Mattéo Guendouzi peut vraiment prétendre à reprendre le flambeau avec grand succès. Au Qatar, la carrière du Français de 23 ans peut prendre un énorme tournant.