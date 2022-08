Arsenal sonde le RC Lens pour Seko Fofana ! (INFO Média Foot)

Dans les dernières heures du mercato, Arsenal cherche à recruter un milieu offensif pour apporter de la percussion. Et selon nos infos, le profil de Seko Fofana est étudié. Même s’il a peu de chance d’aboutir.

Arsenal n’a pas fini de recruter. Mikel Arteta veut encore des renforts pour confirmer le bon début de saison des Gunners et conforter le statut du club dans la course au titre. Et il faudra être sacrément armé pour lutter avec Manchester City, Chelsea et Liverpool cette saison. Chacune de ces grosses écuries a pu recruter très fort (Erling Haaland, Raheem Sterling, Darwin Nunez). Ainsi, Arsenal cherche un atout supplémentaire pour son animation offensive. Un profil capable de créer et percuter. Le portrait-robot d’un Seko Fofana, le chef d’orchestre du RC Lens… Et justement, selon nos infos, Arsenal a sondé l’écurie lensoise.

Cap sur Moudrik !

🚨🇺🇦 Arsenal et Shakhtar Donetsk ont entamé des négociations pour Mykhaylo Mudryk. 💰 Le Shakhtar réclame 25 millions £. 🤝 Un accord reste tout à fait possible. ( via @JacobsBen ) pic.twitter.com/SX4zR2fj4Y — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) August 30, 2022



Arsenal a pris des renseignements sur le dossier Fofana. Mais du côté de Lens, on ferme la porte à son départ. L’apport de Seko Fofana chez les Sang et Or est énorme. Comment remplacer un tel joueur en moins de 24 heures ? A moindre d’une offre supérieure à 30 millions d’euros, Seko Fofana ne partira pas. De plus, nos sources indiquent que les chances de voir le dossier se faire à Arsenal sont minces. Notamment parce qu’une autre piste est en cours. Un nom révélé en première mondiale sur Média Foot, le 20 août : Mykhaïlo Moudryk. Ces dernières, les médias anglais confirment nos éléments et évoquent des discussions avancées. Un dossier à 25 millions d’euros, comme nous le précisions dans notre article : « Ailier gauche doté d’une grosse qualité de passe, et de frappe, Mykhaïlo Moudryk dispose d’un gros contrat au Shakthar. Son bail court jusqu’en juin 2026 et il ne partira pas à moins de 20 millions d’euros. A 21 ans, il transpire le talent et ne demande qu’à exploser sur la scène européenne. Sous les ordres d’un Mikel Arteta en quête d’un chef d’orchestre, Mykhaïlo Moudryk (21 ans) peut faire un malheur ».