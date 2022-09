L’OL se positionne sur un joueur du PSG actuellement prêté… (INFO Média Foot)

L’Olympique Lyonnais anticipe déjà son recrutement pour la saison à venir avec un dossier désormais activé en interne. Il mène à un défenseur du PSG, parti en prêt cette saison pour trouver du temps de jeu.

Concentré sur la saison de Ligue 1 et les objectifs assumés des Gones, retrouver la Ligue des Champions, l’OL prépare déjà cette prochaine saison 2022-2023. La cellule de recrutement envisage tous les scénarii, et notamment celui d’un come-back européen par la plus grande porte. Une ambition qui permettrait au club, et à son nouvel actionnaire John Textor, de pouvoir investir sur des profils de classe mondiale. Et d’après nos sources, en défense, les Lyonnais ont déjà une piste bien en tête.

L’OL pense à Diallo (PSG)

Pour sa défense, l’OL a coché le nom d’Abdou Diallo. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, le Sénégalais a été prêté à Leipzig pour une saison. Un prêt payant de deux millions d’euros assorti d’une option d’achat d’un montant de vingt-cinq millions d’euros. Cette dernière n’est pas obligatoire mais permettrait à Paris de récupérer une grande partie de sa mise (Abdou Diallo a été acheté 32 millions d’euros en 2019 au Borussia Dortmund). Mais son destin n’est pas pour autant tracé à Leipzig. Le chemin est long jusqu’à juin 2023. Même si, à un an de la fin de son contrat, clairement, son départ du PSG sera une évidence.

C’est à cette opportunité que l’OL songe dès maintenant.

Un profil très apprécié

Selon nos sources, le profil d’Abdou Diallo est fortement apprécié du côté lyonnais. La personnalité du joueur, en dehors des terrains, tout comme ses qualités athlétiques, techniques et sa polyvalence. Autant d’éléments qui incitent l’OL à se positionner, dès maintenant, dans ce dossier. Des discussions ont ainsi déjà eu lieu pour faire connaître les aspirations lyonnaises. Diallo sera observé régulièrement et le contact devrait être maintenu jusqu’au printemps prochain. En fonction de la situation du club, et celle du joueur, les deux parties verront si de plus amples discussions sont possibles. Mais que les supporters lyonnais surveillent eux-aussi Abdou Diallo cette saison. Il fait partie des joueurs qui pourraient débarquer dans un an à l’OL…