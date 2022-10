OM : De la D2 allemande à la Coupe du Monde en deux ans… Le parcours exceptionnel de Jonathan Clauss

Alors qu’il évoluait encore en 2020 sous les couleurs de Bielefeld, en deuxième division allemande, Jonathan Clauss s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec l’équipe de France. Récit d’un parcours hors du commun pour l’une des meilleures recrues de l’OM cet été.

Lors du rassemblement de mars 2022, Didier Deschamps convoquait pour la première fois Jonathan Clauss, alors piston droit du RC Lens. Une récompense logique pour un des meilleurs joueurs du championnat dont le parcours a été si atypique. Très certainement dans la liste des 23 pour le Mondial, le rêve éveillé du natif de Strasbourg risque bien de se poursuivre compte tenu de son début de saison canon avec l’OM.

https://twitter.com/RMCsport/status/1583895299914768385?s=20&t=zD5XgUB8noIX7ZpaBTqPMw

De la CFA 2 à la D2 allemande

Formé à Strasbourg, Jonathan Clauss évoluera pendant 10 ans sous les couleurs du RCSA mais ne sera conservé par le club Alsacien. C’est donc dans le football amateur que le piston droit va faire ses classes et gravir les échelons saison après saison. De la CFA 2 à la CFA, ses performances lui permettront de signer son premier contrat professionnel à 24 ans avec QRM, alors pensionnaire de Ligue 2. En progression constante, Jonathan Clauss décide de s’engager à Bielefeld après une saison réussie en Normandie. En Allemagne, il sera un artisan majeur de la montée du club en Bundesliga grâce à ses 5 buts et 10 passes décisives.

L’explosion à Lens et les premiers pas en Bleu

Grâce à sa très bonne saison en Allemagne, Jonathan Clauss est recruté par le RC Lens en 2020 alors que le club vient d’être promu en Ligue 1. D’abord remplaçant, l’Alsacien va très rapidement s’imposer dans le couloir droit des Sang et Or et va devenir un élément indéboulonnable du système de jeu de Franck Haise, au point d’être convoqué pour la première se sa carrière en Equipe de France le 17 mars 2022 et d’être transféré à l’OM cet été après deux très bonnes saisons dans le Pas de Calais.

Le piston moderne par excellence

Les excentrés d’autrefois sont devenus les pistons, un poste qui convient parfaitement à Jonathan Clauss. Dans son couloir droit, le joueur de 30 ans brille par ses qualités offensives et son énorme volume de jeu lui permet de multiplier les courses. À Lens comme à l’OM, il s’est immédiatement imposé dans les systèmes utilisés par Franck Haise et Igor Tudor. Alors que Didier Deschamps semble se diriger vers une organisation tactique similaire, Jonathan Clauss se trouve être le seul pur piston droit bleu de l’effectif et peut sérieusement prétendre à une place de titulaire pour la Coupe du Monde.