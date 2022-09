OM : Ces Marseillais qui devraient disputer la prochaine Coupe du Monde

A deux mois du Mondial, plusieurs joueurs de l’OM sont dans les starting block pour représenter leur équipe nationale au Qatar. Voici la liste de ceux qui devraient aussi porter un peu des couleurs phocéennes cet hiver.

Auteur d’un mercato estival très fourni, l’OM a maintenant un superbe effectif pour affronter la saison en cours, avec un succès exceptionnel. Les Marseillais réalisent le meilleur début de saison du club depuis très longtemps et sont toujours au contact du PSG au classement de Ligue 1. Même si les choses sont loin d’être aussi belles en Ligue des champions, quelques joueurs marseillais pourraient se retrouver lors de la prochaine Coupe du monde dans deux mois. Certains Olympiens seront à suivre à la fin de l’année.

́́ @MatteoGuendouzi et @Djoninho25 font partie de la liste de l’@equipedefrance de Didier Deschamps pour la trêve internationale à venir !

Félicitations à nos Olympiens ! ⚪️ https://t.co/boLcZKc9rX pic.twitter.com/tvrYZfVLXf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2022

Guendouzi et Clauss nouveaux venus

Même s’ils ont tous les deux déjà été sélectionnés en Equipe de France, Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss sont assez nouveaux chez les Bleus et peuvent disputer leur première grande compétition internationale avec la France. Milieu de terrain efficace, Guendouzi a disputé l’intégralité de la saison de Ligue 1 avec son nouveau club alors que Clauss est monté en puissance à Lens avant de partir à Marseille. Avec les blessures qui commencent à s’accumuler côté français dernièrement, les deux Marseillais ont une grande chance de faire partie de la liste de Didier Deschamps, alors qu’ils ont déjà été appelés pour les rencontres de Ligue des nations la saison prochaine. Nés en France, Amine Harit et Pape Gueye devraient également disputer la Coupe du monde avec leur pays d’origine, le Maroc pour l’un et le Sénégal pour l’autre.

▪︎Amine Harit a été sélectionné par le sélectionneur du Maroc Walid Regragui Le Maroc affrontera le Chili le 23/09. Un petit duel Harit – Sanchez #TeamOM pic.twitter.com/ZT3GPMiGB2 — (@LaMinuteOM_) September 12, 2022

Pas de Mondial pour Alexis Sanchez…

Star internationale du monde du football depuis des années, Alexis Sanchez est la belle surprise du mercato estival côté marseillais. Malgré les critiques qui laissent penser que le Chilien ne sera pas assez efficace car il est plutôt en fin de carrière, Sanchez prouve qu’il est toujours en forme. Révélation du Mondial 2010, le Chilien s’est illustré en allant jusqu’en huitième de finale en 2010 puis 2014. Depuis quelques semaines, un suspens agite la compétition puisque l’Equateur était en balance après avoir fait jouer un joueur avec de faux papiers. Mais la FIFA a débouté la demande du Chili… Pas de Mondial pour Alexis Sanchez, malheureusement !