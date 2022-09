Rennes : Ce come-back qui va faire un bien fou à Bruno Génésio…

Enfin de retour après plusieurs blessures, Jérémy Doku semble enfin disposé à reprendre sa place de Monsieur Plus au Stade Rennais. Et l’entraîneur des Bretons, Bruno Génésio, va avoir besoin de lui dans les semaines à venir.

En ce début de saison, Rennes a pu profiter du talent de sa jeunesse et de son incroyable vivier de la formation bretonne pour se sortir de quelques pièges. Des victoires importantes grâce aux jeunes pousses du club qui ne peuvent toutefois masquer les débuts timorés d’un collectif pourtant solide la saison dernière. Bruno Génésio a encore du travail pour remettre cette équipe en ordre de marche et notamment en intégrant de façon optimale les nouvelles recrues. Pour cela, le come-back d’un ancien blessé pourrait accélérer la donne.

Doku, le monsieur Plus

Après plusieurs blessures et des absences récurrentes ces derniers mois, Jérémy Doku est de retour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge fait du bien à Rennes ! Ses dernières entrées en jeu, notamment en Coupe d’Europe, rappellent à tous à quel point il peut faire la différence. Son talent est évident et ce come-back tombe à pic pour des Rennes qui se cherchent un moteur pour pouvoir avancer. Dans son registre de percussion, Doku peut être la locomotive parfaite pour la fin d’année 2022 et le repositionnement du club en haut du classement.

Pense à l’entrée de Doku hier avec Rennes. Je rêve tellement d’un profil comme le sien ou Sulemana au PSG. Les ailiers percutants capables de mettre le feu à une défense me manquent. pic.twitter.com/7smtIqjgbe — Luca Demange (@LucaDmng) September 16, 2022

Avec Majer, la magie opère

Avec son profil parfait d’outsider en Ligue 1, Rennes à un coup à jouer. Et ce pourra être possible avec un Doku en pleine possession de ses moyens. A quelques semaines d’une Coupe du Monde qu’il pourrait marquer de son empreinte, le Belge a les crocs. Et Rennes peut aussi compter sur son maestro, Lovro Majer, pour le servir sur un plateau. Avec le milieu de terrain croate à la baguette, Jérémy Doku peut trouver une rampe de lancement parfaite pour lui permettre de créer le danger. Ces deux hommes sont les figures du projet rennais et incarnent parfaitement le potentiel de cette équipe. A Bruno Génésio d’organiser tout cela pour les faire performer…