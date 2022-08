Pour tout savoir sur Issa Kaboré, la dernière perle recrutée par l’OM

Après avoir validé la venue de la star chilienne Alexis Sanchez, l’OM a obtenu l’accord de Manchester City pour l’arrivée d’Issa Kaboré. Le latéral droit de 21 ans, en prêt à Troyes la saison dernière, est un sacré client.

Après l’arrivée de Jonathan Clauss il y a quelques semaines, un nouveau latéral droit va faire son apparition dans les rangs du club marseillais. Issa Kaboré, en accord avec Manchester City, n’a jamais disputé le moindre match avec le club anglais puisqu’il a été prêté au club belge du FC Malines en 2020-2021 et à l’ESTAC la saison dernière. L’international burkinabé arrive en remplacement de Pol Lirola, prêté à Elche. Selon les informations, Issa Kaboré devrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat non-obligatoire à hauteur de 20 millions d’euros. Un super coup effectué par Pablo Longoria pour assurer la défense avec Jonathan Clauss. Encore très jeune, le Burkinabé a vite été jeté dans le grand bain du football. Il compte déjà 27 sélections avec le Burkina Faso, dont la première à tout juste 18 ans.

Un profil assez agressif

Issa Kaboré n’est pas toujours à l’aise défensivement mais ses aptitudes techniques ont séduit les dirigeants marseillais la saison dernière. Rapide, il pourra néanmoins faire la différence en défense et peut aussi inquiéter l’adversaire de son côté, le droit. Mais il a aussi un côté parfois agressif et c’est l’un des points qu’il doit travailler. L’année dernière, avec Troyes, il a pris six cartons jaunes et deux rouges. A tout juste 21 ans, il a une marge de progression assez importante et nul doute qu’avec Igor Tudor à la tête du groupe marseillais, Issa Kaboré pourrait se plaire. Le sélectionneur du Burkina Faso Hubert Velud a d’ailleurs fait son éloge à La Provence, déclarant même que « Kaboré va surprendre du monde ».

À la découverte de Issa Kaboré pic.twitter.com/VfiHjlCYxH — Loïc Guarnaccia (@loicguarnaccia) August 12, 2022

Une concurrence pour Jonathan Clauss

Ils n’ont pas du tout le même profil mais Jonathan Clauss et Issa Kaboré peuvent se compléter à Marseille. Si l’un est expérimenté et plus efficace techniquement, l’autre est plus rapide et plus physique et pourrait faire du bien à la défense en entrant en fin de match par exemple. Mais plus qu’une doublure, Issa Kaboré est capable de remplacer Clauss. Non satisfaits par Pol Lirola, les dirigeants marseillais peuvent espérer mettre en place une concurrence sur le côté droit grâce à ce nouveau profil. Avec une première expérience en Ligue 1 durant laquelle il a aidé à maintenir Troyes au plus haut niveau, Kaboré franchit clairement une étape à Marseille.