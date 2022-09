Alexis Sanchez, Gueye, Harit… Comment se sont comportés les internationaux de l’OM durant la trêve ?

Si les Marseillais de l’équipe de France disposent d’un bilan mitigé à quelques semaines de la Coupe du Monde, qu’ont fait les autres internationaux marseillais de leur côté.

Alors que la saison vient de connaître une première trêve internationale, de nombreux joueurs de Ligue 1 sont partis disputer au moins une rencontre avec leur sélection. A l’OM, les joueurs de l’Equipe de France n’ont pas vraiment brillé et n’ont pas permis à leur pays de retrouver la confiance. Mais de leur côté, d’autres internationaux ont tenté de briller.

A l’OM, plusieurs ont été appelés la semaine dernière, à l’image d’Alexis Sanchez avec le Chili, Amine Harit au Maroc ou encore Pape Gueye au Sénégal.

Sanchez et Harit se sont affrontés

Situation assez rare pour ces deux joueurs puisque s’ils sont coéquipiers en club, ils étaient bien adversaires vendredi dernier lors du match entre le Maroc et le Chili. En Espagne, ce sont bien les coéquipiers d’Amine Harit qui ont pris le dessus lors de la victoire 2-0 sans que le Marocain ne soit forcément au centre de l’attention. Le deuxième match amical pour lui s’est conclu par un nul face au Paraguay mais il peut largement prétendre à une place dans deux mois au Qatar. De son côté, Alexis Sanchez a donc subi cette défaite face au Maroc mais le Chili ne sera pas présent pour la Coupe du monde. La star de l’équipe a tout de même brillé en ouvrant le score contre le Qatar malgré le match nul finalement (2-2).

Alexis Sanchez buteur avec le Chili 💪🏼 #TeamOM pic.twitter.com/M5qfdKziSV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 27, 2022

Bamba Dieng enfin prêt à jouer ?

Alors que sa situation avec l’OM est peut-être sur le point d’être réglée puisqu’il serait de retour dans le groupe, Bamba Dieng a enfin fait ses débuts cette saison en étant présent avec le Sénégal. Entré en jeu au cours des deux matches, l’attaquant de 22 ans a participé à la victoire des siens contre la Bolivie et au nul face à l’Iran. Son compatriote à l’OM Pape Gueye était lui titulaire contre la Bolivie avant de sortir en cours de jeu et il est resté sur le banc des remplaçants lors du match contre l’Iran. Enfin, côté Olympien, Cengiz Ünder s’est fait remarquer en marquant et en étant élu meilleur joueur du match face au Luxembourg.