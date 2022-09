Nice active la piste Villas-Boas ! (INFO Média Foot)

En quête d’un nouvel entraîneur dans l’éventualité d’un départ de Lucien Favre, Nice discute avec Mauricio Pochettino. Des négociations difficiles, alors les Aiglons pensent à un plan B.

Le dossier Pochettino n’avance pas pour l’OGC Nice. Les dirigeants niçois peinent à convaincre l’entraîneur argentin de venir s’asseoir sur le banc azuréen. Et malgré des demandes salariales XXL qu’INEOS serait en capacité d’offrir (Pochettino réclame un million d’euros par mois pour venir à Nice), Pochettino semble espérer un challenge plus ambitieux et prestigieux que l’OGC Nice. Face à cette situation, les décideurs niçois envisagent de poursuivre avec Lucien Favre en lui laissant encore une dernière chance.

Pour autant, malgré l’enlisement des discussions avec Pochettino, Nice étudie un plan B. Selon les informations exclusives de Média Foot, qui a déjà révélé l’existence du dossier Leonardo au poste de directeur sportif niçois pour recomposer l’ancien duo du PSG, Nice vient s’ouvrir la piste menant à l’ancien coach de l’OM : André Villas-Boas ! Libre de tout contrat, le Portugais est disponible de suite, connaît la Ligue 1 et dispose d’une expérience européenne. Il cache toutes les cases recherchées par les Niçois… Reste à savoir s’il acceptera le challenge, lui qui a plusieurs fois indiqué que l’OM serait sa dernière expérience de coach.