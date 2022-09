Mbappé : Déjà des regrets de ne pas avoir signé au Real Madrid ?

Entre les affaires et la grande forme de ses coéquipiers, Mbappé vit un début de saison plus compliqué que prévu. Au point de déjà regretter son choix de l’été ?

Pas forcément l’élément central de son équipe au moment d’aborder la Ligue des champions, Kylian Mbappé ne connaît pas un début de saison exceptionnel, même s’il a inscrit sept buts en cinq matches cette saison. Le PSG, auteur d’un festival en cette entame de Championnat, est largement au-dessus de ses adversaires et est en très grande forme. Après avoir refusé de partir au Real Madrid à la fin de la saison dernière, causant un énorme chaos dans la presse espagnole, Kylian Mbappé pourrait commencer à regretter sa décision, alors qu’il est au centre de quelques polémiques depuis quelques semaines. Des regrets pourraient commencer à émerger dans la tête du Français…

Un début de saison exceptionnel du PSG

S’il s’est évidemment invité au festival du PSG du début de saison en inscrivant par exemple un triplé contre Lille ou encore un doublé contre Nantes, Kylian Mbappé subit un peu la loi de ses propres coéquipiers qui sont en très grande forme. Avec déjà 24 buts inscrits lors des six premières journées de Ligue 1, les Parisiens caracolent en tête du Championnat, même s’ils n’ont pas encore pris leurs distances avec l’OM. Mais c’est précisément ce début de saison qui handicape un peu Mbappé, qui voit ses coéquipiers réaliser parfois de meilleures performances que lui. Incapable de s’épanouir complètement sur et en dehors du terrain, le Bondynois pourrait commencer à douter dans sa tête, et ce n’est jamais bon, surtout à l’approche d’une aussi grande compétition comme la Ligue des champions, et surtout la Coupe du monde.

Sa carrière mise en danger par les polémiques

Alors qu’il a refusé de poursuivre l’un de ses rêves en ne signant pas au Real Madrid, beaucoup de personnalités s’étaient exprimées en disant qu’il commettait peut-être une erreur. Et ce début de saison leur donne raison pour l’instant puisque malgré les résultats sportifs du club, les polémiques commencent à toucher Kylian Mbappé et elles s’accumulent légèrement. Au cœur du penaltygate avec Neymar, la relation avec le Brésilien paraissait extrêmement tendue lors du match contre Montpellier et récemment, son nom a été cité dans l’affaire Pogba par le frère de ce dernier dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Hier soir en conférence de presse, le Français a explosé de rire au moment de croiser le regard de son entraîneur Christophe Galtier après une question sur les déplacements des Parisiens en jet privé. Cette accumulation de mauvais coups pourrait lui faire regretter son choix d’avoir refusé de signer au Real Madrid, et la suite de sa carrière devra être grandement surveillée.