PSG : Le style Galtier cartonne à Paris, quelle est sa recette ?

Depuis son arrivée, sur le terrain comme en dehors, Christophe Galtier fait l’unanimité. Entre rigueur, simplicité et transparence dans sa communication, le PSG a trouvé une perle.

Alors qu’on pouvait se poser des questions sur son efficacité en raison du manque d’expérience à la tête d’une très grande équipe européenne, Christophe Galtier n’est plus remis en question. Ses débuts tonitruants sur le banc du PSG sont plus que convaincants et tout est fait en sorte que le club réalise enfin son objectif : remporter la Ligue des champions. Et c’est justement le prochain obstacle que les Parisiens s’apprêtent à franchir ce soir. En totale confiance, les hommes de Galtier auront à cœur de pousser leur domination nationale au niveau européen. En remplaçant Mauricio Pochettino début juillet, Galtier a tout de suite montré qu’il a le potentiel pour réaliser de grandes choses.

Entre l’aseptisé Pochettino et le franc Galtier qui répond aux questions et ne se cache jamais, un monde d’écart https://t.co/EQv7Dsawsd — Hugo Cappelaere (@HugoCappelaere) September 6, 2022

Un style bien à lui

S’il est l’un des entraîneurs les plus connus en France, Christophe Galtier n’a coaché que des équipes de Ligue 1 et peut manquer d’expérience au moment d’affronter les meilleures équipes européennes en Ligue des champions. Mais le Marseillais de naissance n’est pas n’importe qui : ses passages à Saint-Etienne et à Lille ont été très remarqués. C’est d’ailleurs avec les Nordistes qu’il décroche son seul titre de Champion de France en 2021. A Paris, il l’a dit dès le début : il veut appliquer un football basé sur la possession et la pression. Avec de grandes stars dans les rangs de l’effectif parisien, Galtier s’est totalement adapté et réalise des merveilles en Championnat.

💬 Christophe Galtier, après ses propos sur le char à voile : « C’est une blague de mauvais goût. Croyez-moi au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat » pic.twitter.com/y425QlilMS — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2022

Un franc-parler exceptionnel

Réputé pour sa manière d’aborder les choses, Christophe Galtier n’hésite pas à dire ce qu’il pense, quitte à ne pas se faire que des amis. Mais depuis son arrivée, tout le monde est conquis, y compris les supporters. La gestion de grandes stars dans l’effectif ne fait pas peur à l’ex-entraîneur de l’OGC Nice, qui montre qu’il a une bonne relation avec ses joueurs. Exigeant, il a récemment déclaré : « Je souhaite que la direction que je prends soit acceptée par tout le monde ». Avec l’ambition d’aller le plus loin en Ligue des champions, Christophe Galtier semble être la bonne personne pour mener le PSG vers l’avant. Mais attention, les récentes polémiques pourraient bouleverser l’équilibre de l’équipe.